Daniella Álvarez habló de la amputación de su pierna y reveló detalles

“Desde el momento en que abrí mis ojos, tenía al lado mío a mi madre agarrándome la mano; estaba yo sonriente porque de todas las anteriores cirugías, yo salía entubada, casi moribunda, y no tenía a mi mamá al lado porque no la dejaban entrar a la UCI”, relató Daniella.

En la conversación, Daniella recordó las palabras que cruzó con su doctor. “Tenía al doctor y le dije: ‘Doctor, me cortó más arriba, ¿cierto?’. Y me dijo: ‘Sí, Dani, no pudimos salvar tu rodilla, tuvimos que amputar más arriba porque el músculo del gemelo estaba absolutamente muerto’. Y bueno, ahí me di cuenta de que fue la mejor elección porque si hubiéramos esperado más, tal vez hubiese sido todavía más arriba de la rodilla", contó.