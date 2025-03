Daniella Álvarez confesó la grave enfermedad que tuvo y nunca se atrevió a revelar: “Se multiplica por el cuerpo”

Daniella Álvarez reveló la enfermedad que nunca dio a conocer

Y agregó: “El linfoma es un tumor que se da y que normalmente se multiplica por el cuerpo. Es un cáncer fuerte […] Yo recuerdo que lo primero que hice fue ir donde Dios, me arrodillé y le dije: ‘Dios, yo te pido que tú me cambies el diagnóstico. Yo te pido con todo mi corazón que tú me mandes lo que tú me quieras mandar, pero que sea algo con lo que yo pueda ser feliz y con lo que yo pueda vivir’”.