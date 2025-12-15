Daniella Álvarez mostró imágenes inéditas antes de perder su pierna; dejó contundente mensaje: “El momento de tomar una decisión”

Daniella Álvarez se ha mantenido en el centro de la atención mediática en Colombia, a raíz de distintos episodios que ha vivido tanto en su vida personal como profesional. Su proceso de salud y los aspectos relacionados con su vida sentimental han generado amplio interés entre el público, provocando constantes comentarios y reacciones en redes sociales.

Recientemente, la exreina colombiana fue foco de miradas en su cuenta oficial de Instagram, luego de compartir una serie de contenidos inéditos de lo que pasó hace años con su pierna izquierda. La celebridad no dudó en mostrar el proceso que lidió, dejando una reflexión.

De acuerdo con lo que se detalló, Daniella Álvarez publicó un carrete de imágenes, las cuales fueron registradas antes de ser amputada por complicaciones de salud. La famosa fue clara en que hacia esto con una finalidad, reflejando la diversidad de emociones que se podían cargar en esta época del año.

“Fotos que no les había compartido y hoy tienen una razón. Faltan 18 días para que acabe el año y pienso en quienes están pasando por un momento triste o difícil. Diciembre no llega siendo felicidad para todos. Hay dolor, hay miedo, incertidumbre, tal vez un corazón roto, decepción, desesperanza o soledad. Tal vez eres tú quien hoy tiene el corazón espichado porque has perdido algo o a alguien que amas o simplemente te sientes perdido, confundido y no le ves sentido a tu vida”, escribió en el pie de foto del post.

La barranquillera mencionó que muchos sentimientos la invadieron en su realidad, enfrentando momentos complicados en los que solo tenía a sus seres amados.

“Muchos de estos sentimientos los viví en carne propia. Yo solo puedo decir que para superarlos, los viví, los sentí, lloré hasta sentir que no quedaban más lágrimas por sacar, y me agarré y abracé fuertemente de quienes me rodeaban. Sin entender que habría para mí mañana, sintiendo que me hacía falta algo tan importante, llegó el momento de tomar una decisión: seguir en ese hueco o salir de él, continuar en el sufrimiento y desánimo o dar un paso de fe y esperanza”, dijo.

Daniela Álvarez habló del cambio que ha vivido después de que le amputaran su pierna. | Foto: Captura de YouTube Sinceramente Cris

SEMANA se abstiene de compartir las imágenes, por lo que si las desea ver, haga clic aquí.

Una vez brindó su reflexión sobre el rumbo de la vida y cómo se reacomoda con el pasar del tiempo, envió un mensaje de aliento a todos aquellos que pudieran estar atravesando una crisis personal fuerte.

“Yo aprendí que no se trata de mis sentimientos, mis emociones o impulsos, que una vida con sentido no se basa en lo que uno siente sino en lo que piensas y crees con el corazón! Hoy quiero decirte que YO ESTOY SEGURA QUE TÚ PUEDES! No te rindas, hay muchas personas pasando por ese mismo dolor y otras que después de atravesarlo te podemos decir, no estás sola o solo, si se puede!”, comentó.

En sus palabras recalcó que este tiempo complejo pasaría pronto y que era un ciclo normal de la vida. Allí aseguró que tenía otras imágenes más fuertes, pero no las mostraba por lo crudas que podían ser.