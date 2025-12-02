Suscribirse

Daniella Álvarez habló sobre extraño ser que marcó su vida; fue un augurio de su salud: “Al mirarlo, parpadeaba”

La modelo y exreina reveló la razón por la que nunca había hablado de esto.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 4:26 p. m.
Daniella Álvarez confesó el diagnóstivo que nunca se atrevió a revelar
Daniella Álvarez confesó lo que nunca se atrevió a revelar | Foto: Captura de pantalla canal de Youtube @Juan Pablo Dos Santos

La presentadora Daniella Álvarez ha ganado un notable interés del público sobre todo en los últimos años, y no únicamente por ser exreina de belleza y por su trabajo en televisión.

Su historia de fortaleza y resiliencia ante un complejo panorama de salud, que la ha acompañado desde 2020, la ha convertido desde entonces en una figura pública admirada en el país y en el mundo entero.

Daniela Álvarez exreina, modelo y presentadora colombiana Bogota octubre 17 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Daniela Álvarez exreina, modelo y presentadora | Foto: Guillermo Torres / Semana

Los problemas comenzaron incluso antes de ese año, cuando la barranquillera tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a serias complicaciones médicas que pusieron a prueba su resistencia física y emocional.

Desde entonces, todos los aspectos que han pasado en la vida de Daniella han llamado la atención, sobre todo de sus seguidores.

Contexto: Daniela Álvarez sufrió grave accidente y habló de angustioso momento que pasó en viaje: “Estuvimos en peligro de muerte”

Daniella Álvarez habló de experiencia paranormal que vivió hace un tiempo

Recientemente, la famosa modelo y exreina de belleza concedió una entrevista en el programa Boom TV, y allí se refirió a un momento paranormal que vivió y que presenció con sus propios ojos.

En la conversación, Daniella contó que en su adolescencia fue testigo de un momento extraterrestre. Así mismo, confesó que durante mucho tiempo no dijo nada porque sabe que hay muchas personas que no creen en esto y que podrían tildarla de “loca”.

“Yo cuando tenía 15 años estaba en San Andrés y vi con mis propios ojos un alien [...] Como lo que dibujan: la cara, los ojos grandes, color amarillo... Yo vi un alien en una hamaca y me miró de una manera muy amigable, muy sonriente”, dijo la también presentadora.

Durante la charla, Daniella Álvarez aseguró que esto pasó cuando “estaba en casa de una amiga, Laura Archbold”, quien también es ex reina y hoy en día es actriz y pareja del actor y baterista Diego Cadavid.

Para dar más detalles, la barranquillera mencionó que pese a lo que muchos creen y piensan de todo el tema extraterrestre, lo que vivió no le dio miedo, pues el ser que mencionó la miró directamente, pero de una forma amigable.

Contexto: Daniella Álvarez dejó en evidencia nostálgico recuerdo y expuso su sentir: “Lo que daría hoy”

“No me había tomado nada porque nunca me he tomado nada. Al mirarlo, parpadeaba. Cerraba los ojos y los abría como diciendo: ¿Será que lo que estoy viendo es real?“, señaló.

Todo esto que vivió Daniella en su adolescencia volvió a tener sentido para ella cuando vivió todo su problema de salud, pues hay quienes dicen a manera de creencia popular, que quien ve un ser de este tipo, es “porque va a morir o va a tener un suceso muy difícil”, tal cual le pasó a ella.

Daniella Álvarez

