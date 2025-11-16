Daniela Álvarez ha sido protagonista de todo tipo de noticias en los medios nacionales, debido a diversas situaciones que ha atravesado en el ámbito personal y laboral. Gran parte del interés mediático se posa en su salud y sus relaciones amorosas, despertando reacciones en redes sociales.

Sin embargo, recientemente, la exreina colombiana fue foco de miradas tras una situación que contó en su cuenta personal de Instagram. La celebridad indicó que sobrevivió a un accidente, el cual pudo ser peor.

De acuerdo con lo que relató en un video, Daniela Álvarez, su hermano y su mánager estaban disfrutando de África, pasando por distintos territorios y espacios para conocer. En medio de esto, quisieron grabar un clip en un muelle, sin pensar en lo que sucedería.

“Ya saben que estamos de paseo aquí en Sudáfrica. Nos pasó algo que quiero contarles porque realmente quiero prevenir que a otros grupos, que puedan venir en el futuro, les pase lo que nos pasó a nosotros, porque es muy muy grave”, dijo al inicio.

“Estuvimos en peligro de muerte”, agregó Ricki Álvarez.

La famosa, que ha llamado la atención con su proceso de salud, mencionó que todo se dio por una ola gigante, la cual terminó afectando sus equipos y su momento.

“Queríamos hacer un video súper bonito para ustedes, una transición... Decidimos ir hacia la punta de un muelle que se veía espectacular el fondo del pueblo y veíamos que había gente que iba y que regresaba y a pesar de que se veía que las olas gigantescas rompían contra una pared, caía un poquito de agua, por eso veíamos el piso mojado. Nos atrevimos a llegar hasta el final porque había gente que había llegado hasta allá y ya se estaba regresando”, contó.

“Ricky dijo ‘¡la ola!’, yo volteo y miro para arriba y era una ola como de 8 metros y formó una pared inmensa de agua y como todo lo que sube tiene que bajar, nos cayó toda esa agua“, agregó.

El instante de angustia se dio cuando terminaron con el agua encima, ya que los había golpeado fuerte. Pese a lo estresante que fue, lograron conservar la calma y todos salieron ilesos de esta situación.