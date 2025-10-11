Daniella Álvarez, símbolo de resiliencia y fortaleza en Colombia, volvió a brillar en la Semana de la Moda de París 2025, marcando su segunda participación en este prestigioso evento internacional.

Después de superar un duro proceso de recuperación tras la amputación de una de sus piernas, la ex Miss Colombia ha demostrado cómo transformar la adversidad en una fuente de inspiración, llevando un poderoso mensaje de inclusión y empoderamiento. SEMANA conversó con la exreina y presentadora sobre su presencia en el desfile, su proceso de recuperación y el compromiso que tiene con seguir inspirando y ayudando mediante su fundación.

Daniella Álvarez en París. | Foto: Getty Images for L'Oréal Paris

SEMANA: ¿Qué significa para usted como mujer latinoamericana formar parte de la Semana de la Moda de París?

Daniella Álvarez: Para mí es un privilegio enorme y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Como mujer latinoamericana, estar en la Semana de la Moda de París significa llevar conmigo las voces, la fuerza y la diversidad de toda una región. No se trata solo de caminar una pasarela, se trata de demostrar que nuestra belleza, nuestra cultura y nuestras historias tienen un espacio legítimo en los escenarios más importantes del mundo.

Somos un continente lleno de contrastes, de colores, de resiliencia y autenticidad, y eso es lo que quiero reflejar. Cada paso que doy en París es un recordatorio de que el poder latino no es una moda pasajera, es una fuerza cultural que inspira y transforma. Y lo digo con todo el corazón, que L’Oréal París me haya escogido a mí de nuevo para esta representación colombiana es un verdadero honor.

SEMANA: ¿Cómo describiría la experiencia de desfilar en uno de los escenarios más importantes del mundo de la moda?

D.A.: Es una experiencia transformadora. Le Défilé no solo es una pasarela o un desfile más, es una plataforma que celebra lo que significa ser mujer en toda su diversidad. Es un espacio donde la moda deja de ser inaccesible y se convierte en un lenguaje universal de empoderamiento.

Para mí, estar aquí por segundo año consecutivo es la confirmación de que la belleza no tiene moldes ni etiquetas. Desfilar en París me permite mostrarle al mundo que la verdadera elegancia nace de la autenticidad y de la resiliencia. Es una vitrina que me recuerda que la moda puede ser también un acto de justicia, un acto de inclusión y un acto de amor propio.

Daniella Alvarez. | Foto: Getty Images for L'Oréal Paris

SEMANA: ¿Qué mensaje espera transmitir al público con su participación en este tipo de eventos?

D.A.: Mi mensaje es que la belleza va mucho más allá de lo que se ve. La verdadera belleza está en nuestras cicatrices, en nuestras luchas, en nuestra capacidad de levantarnos y seguir adelante. Quiero que cada persona que me vea sepa que no tiene que parecerse a nadie más para sentirse valiosa. Todos tenemos una historia y esa historia nos hace únicos. Yo quiero que las mujeres, en especial, sientan que no importa el obstáculo que enfrenten: siempre hay una manera de seguir brillando, porque su valor no depende de los estándares de los demás, sino de su autenticidad.

SEMANA: Su historia de superación ha inspirado a muchas niñas y mujeres en el país y el mundo. ¿Qué consejo les daría a quienes están enfrentando obstáculos similares a los suyos?

D.A.: Les diría que no permitan que una circunstancia defina quiénes son. En mi caso, la vida me cambió de un momento a otro y tuve que aprender a reconstruirme desde el amor propio y la resiliencia. A todas esas mujeres y niñas les digo: sus sueños siguen siendo posibles. Van a caer, van a sentir miedo, pero también van a descubrir fuerzas que no sabían que tenían. No dejen que nadie les diga que no pueden. Caminen con orgullo, incluso si el camino es distinto al que imaginaron. Y cada vez que duden, repítanse: “Porque yo lo valgo”. Ese recordatorio es un escudo, es gasolina para el alma y es lo que nos da la certeza de que siempre podemos volver a levantarnos.

Daniella Álvarez. | Foto: Getty Images for L'Oréal Paris

SEMANA: ¿Cómo ha influido el amor en su vida y en su proceso de recuperación?

D.A.: El amor ha sido mi motor. El amor propio, primero, porque sin aceptarme y abrazar cada parte de mí no habría podido seguir adelante. Y también el amor de mi familia, de mis amigos, de todas las personas que me han acompañado en este proceso. El amor transforma las heridas en fuerza, convierte la vulnerabilidad en poder y nos recuerda que no estamos solos. Gracias al amor entendí que mi valor no depende de lo que perdí, sino de lo que sigo siendo. Y sigo siendo una mujer con sueños, con propósito y con la convicción de que mi historia puede inspirar a otras.

SEMANA: Como mujer en la moda, ¿qué desafíos cree que aún existen en la industria?

D.A.: Creo que todavía queda un camino largo por recorrer en temas de inclusión y de representación. La moda, por muchos años, fue un espacio que definía la belleza con parámetros muy estrechos. Hoy hemos avanzado, pero aún necesitamos más diversidad: de cuerpos, de edades, de culturas, de realidades. La industria tiene que ser un espejo donde todas podamos vernos reflejadas. Otro desafío es romper con la idea de que la moda es superficial. La moda es identidad, es cultura, es expresión.

Daniella Álvarez. | Foto: Getty Images for L'Oréal Paris

SEMANA: ¿Cuál cree que ha sido su aporte para fortalecer la presencia y voz de la mujer en este sector?

D.A.: Creo que mi mayor aporte ha sido mostrar que la belleza también está en la resiliencia. Que una mujer puede ser fuerte, auténtica y femenina al mismo tiempo, y que ninguna circunstancia física limita nuestra capacidad de inspirar. Mi historia, con todas sus cicatrices, ha demostrado que la moda también puede ser un escenario de representación y de cambio. Me siento orgullosa de ser un referente para muchas niñas y mujeres que quizás no se veían en este mundo antes.

Hoy, ellas pueden ver que también hay espacio para ellas, que su voz cuenta y que su historia vale. Ese es el legado que quiero dejar: que no hay límites para una mujer que se sabe valiosa.

SEMANA: ¿Qué mujeres la inspiran dentro y fuera de la industria de la moda?

D.A.: Me inspiran profundamente las mujeres que rompen moldes y que se atreven a desafiar las narrativas establecidas. Dentro de la moda, admiro a todas las que usan su voz para abrir caminos hacia una mayor diversidad e inclusión. Fuera de la moda, me inspiran mujeres como mi madre, que me enseñó a nunca rendirme, y tantas otras que desde el anonimato construyen vidas resilientes, fuertes, llenas de amor y valentía.

También me inspiran figuras latinas que han demostrado que lo auténtico conquista al mundo. Cada una de ellas me recuerda que la verdadera inspiración no viene del reconocimiento, sino de la autenticidad. Y todas ellas me enseñan a repetir, con orgullo: porque yo lo valgo.

La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París. | Foto: Jarlinson Ramírez /Prensa L’Oréal

SEMANA: ¿Hay alguna faceta personal o profesional que le gustaría explorar o que el público no conoce todavía?