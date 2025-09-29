Suscribirse

Gente

Daniella Álvarez volvió a brillar en importante desfile en la Semana de la Moda de París, así se vio en la pasarela

La modelo y presentadora volvió a hacer parte de Le Défilé de L’Oréal Paris que este año se llevó a cabo en el Hotel De Ville en la ciudad de la luz.

Redacción Gente
30 de septiembre de 2025, 12:15 a. m.
Daniella Álvarez brilló en la Semana de la moda de París
Daniella Álvarez brilló en la Semana de la moda de París | Foto: Jarlinson Ramírez

La fuerza de Daniella Álvarez trasciende cualquier pasarela; es una historia de vida que inspira millones. En 2020, enfrentó la pérdida de parte de una pierna tras complicaciones médicas, un desafío que podría haber detenido a cualquiera. Sin embargo, ella eligió levantarse con más valentía, llevando consigo un mensaje de resiliencia, amor propio y empoderamiento femenino que hoy brilla con intensidad en el escenario internacional.

Este 29 de septiembre, Daniella volvió a inspirar con su valentía. La barranquillera de 37 años pisó con paso firme la emblemática pasarela de Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París que se llevó en el Hotel De Ville, representando no solo a Colombia, sino a toda una generación de latinos que transforman sus cicatrices en fuerza.

Contexto: Video: Daniella Álvarez hizo historia en importante pasarela de la semana de la moda en París
La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París.
La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París. | Foto: Jarlinson Ramírez

Su participación, por segundo año consecutivo como única colombiana, es mucho más que un logro profesional: es una declaración de identidad y orgullo latino. Colombia, con sus contrastes vibrantes, su diversidad cultural y su autenticidad, se refleja en el talento y la energía que Daniella proyecta cada vez que pisa una pasarela internacional.

En un mundo donde la belleza ha estado tradicionalmente encasillada, Álvarez desafía esos límites mostrando que la verdadera belleza nace de la valentía, la inclusión y la honestidad con uno mismo.

Sobre la pasarela, la barranquillera que usó un vestido de la marca ucraniana Balykina, aseguró “Volver a Le Défilé es un sueño que se repite, pero con más fuerza. Es una oportunidad para mostrarle al mundo que la belleza no tiene una sola forma y que, desde Colombia, con nuestras cicatrices, diversidad y esencia, también marcamos tendencia. Estar aquí no es solo un logro personal: es una celebración del poder latino y de todo lo que somos capaces de inspirar”.

Contexto: Daniella Álvarez dejó en evidencia nostálgico recuerdo y expuso su sentir: “Lo que daría hoy”

Así debutó en 2024:

DANIELLA ÁLVAREZ modeló en la Semana de la moda de París

Le Défilé 2025 es un evento clave que reúne a algunas de las mujeres más reconocidas del planeta, como Kendall Jenner, Helen Mirren o Eva Longoria, para promover una visión de la belleza sin etiquetas y profundamente diversa.

Daniella representó el poder latino con elegancia y convicción, exhibiendo que la moda puede, y debe, ser un espacio para todas las historias. Su presencia iluminó el desfile con un mensaje que trasciende la estética: la belleza auténtica es también la belleza de la resiliencia, de la transformación y de la autoaceptación.

Contexto: “Doctor, ¿me cortó más arriba?”: Daniella Álvarez destapó verdad detrás de la amputación de su pierna
La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París.
La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París. | Foto: Jarlinson Ramírez

El impacto que genera va más allá de la pasarela parisina; es un ejemplo claro para cientos de miles de mujeres latinoamericanas que buscan inspiración para superar obstáculos y reconocerse como valiosas tal como son. Daniella se ha convertido en un símbolo vivo de que las adversidades no son el final del camino, sino la puerta a nuevas posibilidades. Con su voz y su ejemplo, abre espacios y rompe estereotipos dentro de la industria de la moda y la belleza, haciendo visible la diversidad de cuerpos, vidas e historias que antes eran invisibilizadas.

Contexto: “Aún puedo sentir cada movimiento”: Daniella Álvarez revivió conmovedor recuerdo, antes de dolorosa cirugía
La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París.
La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París. | Foto: Jarlinson Ramírez

Colombia, con su riqueza cultural y natural, proyecta hoy una imagen renovada en el mundo gracias a figuras como ella. La energía, talento y autenticidad que la modelo y presentadora lleva desde Barranquilla hasta París es la misma que inspira a una nueva generación a ver el poder en la pluralidad y la inclusión.

Así, Daniella no solo desfiló en París, sino que abrió un camino hacia una industria más inclusiva, diversa y empoderada, reafirmando que el poder latino y la esencia colombiana siguen conquistando el mundo con paso firme y corazón valiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó Colombia en la tabla del grupo F, en el Mundial Sub-20, tras jugar contra Arabia Saudita

2. Inteligencia artificial predice el ganador entre Dodgers y Reds: inician los comodines

3. Así lucía Vannesa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el certamen nacional

4. Un gol definió el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20: así le fue ante Arabia Saudita

5. Presidente Gustavo Petro se siente orgulloso de no tener visa de Estados Unidos: “Nos llena de orgullo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniella ÁlvarezSemana de la Moda de Parísdesfile

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.