Daniella Álvarez volvió a brillar en importante desfile en la Semana de la Moda de París, así se vio en la pasarela

La fuerza de Daniella Álvarez trasciende cualquier pasarela; es una historia de vida que inspira millones. En 2020, enfrentó la pérdida de parte de una pierna tras complicaciones médicas, un desafío que podría haber detenido a cualquiera. Sin embargo, ella eligió levantarse con más valentía, llevando consigo un mensaje de resiliencia, amor propio y empoderamiento femenino que hoy brilla con intensidad en el escenario internacional.

Este 29 de septiembre, Daniella volvió a inspirar con su valentía. La barranquillera de 37 años pisó con paso firme la emblemática pasarela de Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París que se llevó en el Hotel De Ville, representando no solo a Colombia, sino a toda una generación de latinos que transforman sus cicatrices en fuerza.

La modelo y presentadora Daniella Álvarez volvió a representar a Colombia en Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris el pasado 29 de septiembre en una de las pasarelas más emblemáticas del mundo, celebrada en el marco de la Semana de la Moda en París. | Foto: Jarlinson Ramírez

Su participación, por segundo año consecutivo como única colombiana, es mucho más que un logro profesional: es una declaración de identidad y orgullo latino. Colombia, con sus contrastes vibrantes, su diversidad cultural y su autenticidad, se refleja en el talento y la energía que Daniella proyecta cada vez que pisa una pasarela internacional.

En un mundo donde la belleza ha estado tradicionalmente encasillada, Álvarez desafía esos límites mostrando que la verdadera belleza nace de la valentía, la inclusión y la honestidad con uno mismo.

Sobre la pasarela, la barranquillera que usó un vestido de la marca ucraniana Balykina, aseguró “Volver a Le Défilé es un sueño que se repite, pero con más fuerza. Es una oportunidad para mostrarle al mundo que la belleza no tiene una sola forma y que, desde Colombia, con nuestras cicatrices, diversidad y esencia, también marcamos tendencia. Estar aquí no es solo un logro personal: es una celebración del poder latino y de todo lo que somos capaces de inspirar”.

Así debutó en 2024:

Le Défilé 2025 es un evento clave que reúne a algunas de las mujeres más reconocidas del planeta, como Kendall Jenner, Helen Mirren o Eva Longoria, para promover una visión de la belleza sin etiquetas y profundamente diversa.

Daniella representó el poder latino con elegancia y convicción, exhibiendo que la moda puede, y debe, ser un espacio para todas las historias. Su presencia iluminó el desfile con un mensaje que trasciende la estética: la belleza auténtica es también la belleza de la resiliencia, de la transformación y de la autoaceptación.

El impacto que genera va más allá de la pasarela parisina; es un ejemplo claro para cientos de miles de mujeres latinoamericanas que buscan inspiración para superar obstáculos y reconocerse como valiosas tal como son. Daniella se ha convertido en un símbolo vivo de que las adversidades no son el final del camino, sino la puerta a nuevas posibilidades. Con su voz y su ejemplo, abre espacios y rompe estereotipos dentro de la industria de la moda y la belleza, haciendo visible la diversidad de cuerpos, vidas e historias que antes eran invisibilizadas.

Colombia, con su riqueza cultural y natural, proyecta hoy una imagen renovada en el mundo gracias a figuras como ella. La energía, talento y autenticidad que la modelo y presentadora lleva desde Barranquilla hasta París es la misma que inspira a una nueva generación a ver el poder en la pluralidad y la inclusión.