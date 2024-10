Daniella Álvarez, ex señorita Colombia, se ha convertido en una de las presentadoras colombianas más comentadas en redes sociales y medios nacionales, gracias al proceso personal que vivió hace algunos años relacionado con su salud. La barranquillera enfrentó situaciones difíciles y complejas, superando obstáculos y retomando su vida cotidiana pese a los desafíos que se le presentaron en el camino.

Su fortaleza inspiró a muchas personas, quienes encontraron en ella un modelo a seguir para superar las adversidades y no rendirse ante las dificultades. Sus seguidores la apoyaron, celebraron sus logros y mostraron gran interés por lo que deparaba su futuro tanto en el ámbito profesional como personal.

Sin embargo, Daniella Álvarez siempre se mantuvo firme en su proceso personal , batallando con los peldaños complicados que surgieron en el camino. Pese a que no fue fácil, luchó con su cuerpo para recuperarse y regresar a esos sueños que tanto anhelaba cumplir.

No obstante, en momentos, la exreina de belleza aprovechó estos escenarios para compartir parte de sus recuerdos, los cuales aparecían por fotos y videos que tenía de años atrás. Imágenes permitían verla con sus extremidades completamente bien, bailando y disfrutando de la música en terreno tropical.

“¡Me veo y aún puedo sentir cada movimiento! Me llena de felicidad. Mi pasión siempre será la misma: ¡Bailar! Hoy en una baldosa, pero me hace igual de feliz, jejeje”, escribió en el pie de foto, donde no dudó en plasmar lo tranquila que se sentía con el hecho de poder moverse como lo hacía ahora.