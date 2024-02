Daniella Álvarez, exigente por posible boda con Daniel Arenas; le pide no ser tacaño

Daniella Álvarez habló de Daniel Arenas con Eva Rey

Ante todo lo que ella sueña, la periodista Eva Rey mencionó que se la está poniendo difícil a Daniel Arenas, a lo que la barranquillera responde: “A él se la pongo difícil pero con el anillo, a mí me gustan mucho las joyas y si algo le he dicho es: ‘Amor, o sea el día que vaya a pasar eso, por favor que mi anillo sea lo más lindo que haya visto, me lo quiero poner y que sea para toda la vida, entonces no vayas a escatimar”.