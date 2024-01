Daniella Álvarez sorprendió a sus seguidores al mostrar su talento cantando, ¿qué tal lo hace?

Esta barranquillera de 35 años se dio a conocer en el país cuando participó en el Reinado Nacional de la Belleza en el 2011, en representación del departamento de Atlántico , quedando ganadora de aquella edición del certamen de belleza. Posterior a esto asistió a Miss Universo, aunque en este concurso no logró quedar entre las finalistas, sí destacó por su figura.

Daniella Álvarez muestra su talento para el canto

O bueno, no necesariamente su capacidad vocal, ya que, como ella misma lo menciona, el contenido no lo hizo para mostrar su habilidad para el canto, sino para demostrar su amor a Dios .

“Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él 😊, solo hacerlo desde el corazón”, fue parte del mensaje con el que compartió el video en la red.