Jenny López, novia de Jhonny Rivera, no se dejó de las críticas y así respondió a quien le sugirió que la suegra no la acepta

Es más, los comentarios de los seguidores hasta apuntan a que la suegra no la acepta, pero la joven, de 21 años, decidió dar fin a esta crítica, y publicó una foto en donde se ve que abraza a la mamá de Jhonny Rivera y ante la pregunta ¿por qué no se tomó fotos con la suegra en el cumple? Ella respondió: ¿quién dijo que no? Solo que no publico todo lo que hago.

“Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste, pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”, indicó.