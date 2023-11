Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre su pareja, Jenny López; contó cómo es “en la cama”

Según quedó registrado, Jhonny Rivera y Jenny López utilizaron un clip como escenario para hablar de lo que les gustaba y lo que no de su pareja. Expusieron sus errores, manías, costumbres y comportamientos a lo largo del tiempo que pasaban juntos.

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron sobre su relación

De acuerdo con lo que se pudo apreciar, Jhonny Rivera apareció en imágenes con Jenny López, con quien realizaría una particular actividad sobre su relación. Ambos contarían características del otro, reflejando lo graciosos y unidos que estaban en la actualidad.

De igual manera, la pareja confesó que Jhonny Rivera no era amante de los atuendos sexys, ya que prefería ver a su novia de una forma distinta y alejada de este escenario íntimo.

“Como estas pijamas de encaje y cosas así muy sexys, no le gusta para nada”, dijo la colombiana, a lo que su novio respondió: “A mí me parece que entre más recatadita más me llama la atención”