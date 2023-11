Primo de Alejandra Villafañe expuso en SEMANA proceso de la actriz tras enterarse del cáncer; aclaró verdad sobre la enfermedad

Primo de Alejandra Villafañe destapó cómo fue el proceso tras enterarse de la enfermedad

El familiar de la artista indicó que en los últimos años no estuvieron mucho tiempo juntos, ya que él estaba estudiando y haciendo la especialización, pero eso no significaba que no se contactaran constantemente.

“He leído y he visto algunas publicaciones de supuestos diagnósticos que tenía mi prima, pero que realmente no eran ciertos. Todo comenzó como un tumor benigno de ovario, un tumor que se llama teratoma, ella tenía uno que su tamaño inicial era muy pequeño y fue encontrado mediante ecografías que le realizaron de control, debido a un quiste en un ovario ”, mencionó en la entrevista.

“Vieron que tenía ese tumor con características benignas inicialmente, después fue un tratamiento conservador, no era quirúrgico porque no era necesario. Comenzó tener una serie de síntomas, dolores pélvicos, principalmente en el lado derecho. Tuvo alteraciones en su ciclo menstrual, todo desde el punto ginecológico. Se hicieron exámenes un poco más detallados, el tamaño del tumor había crecido y la llevaron a cirugía, fue sometida a una laparoscopia donde identificaron el tumor, hicieron resección tumoral y no hubo necesidad de resecar órganos”, agregó.