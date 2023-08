Jenny López y Jhonny Rivera se destaparon y revelaron detalles sobre su relación amorosa

“En mi mente no pasaba que le fuera a decir algo a ella. Primero porque ella es una niña muy cuidada por sus padres, siempre viajó con el papá o la mamá. Empezó viajando en el carrito de ellos, no en el bus”, relató.

Revelaron cómo fue su primer beso

La apuesta fue pagada en medio de un compromiso musical en el que finalmente Jenny accedió a darle un beso a Rivera. “Nos miramos y me dio un beso robadito”, contó el artista. Posteriormente, decidió escribirle a López asegurándole “qué tumbada me pegaste”, por lo que ella aprovechó para confesarle que jamás había dado un beso.

“Lo bonito del cuento es que ella me dijo, ‘perdóname porque hay dos motivos: el primero, estaba muy nerviosa, y segundo, yo nunca había dado un beso’. (...) Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para juagar. No, esto no es una apuesta de un beso y chao, esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, manifestó.