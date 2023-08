Video: Así era como se escondían Jhonny Rivera y Jenny López de los paparazzis

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más queridos de todo el país gracias a la música que ha interpretado desde hace varias décadas, con la que no solo muestra su gran talento artístico, sino que también ha dejado ver su personalidad dicharachera y extrovertida, que les alegra el día a muchos de sus seguidores en las redes sociales, donde el pereirano es sumamente activo.

Es a través de sus publicaciones e historias de Instagram donde Rivera revela muchos detalles de su vida privada, guardando para sí los que él cree son más valiosos y de los que nadie se debe enterar para que no queden expuestos a comentarios malintencionados y críticas cero constructivas. Pero, la fama siempre le juega una mala pasada al artista y una de esas cosas que quería mantener de incógnito salió a la luz pública.

Esta vez, Jhonny decidió responder una pregunta que le hacen reiteradamente y tiene que ver con la forma en la que él y su pareja se ocultaban cuando aún su romance era secreto. “¿Cuándo no era conocida tu relación con Jenny, ella viajaba con los muchachos en bus y tú en avión?” , fue la duda del cibernauta que cautivó la atención del cantante de música popular, quien obviamente le dio su respectiva respuesta.

“Muchas veces, sí. Algunas era porque yo tenía que hacer una vuelta a donde iba antes… Y otras veces la verdad no queríamos que nos vieran por ahí en aeropuertos solos porque la gente lo graba a uno. Yo decía: ‘Se me va a destapar un chisme’. Y como esta relación nunca estuvo en mi mente que se hiciera pública… Esto fue porque se filtraron unas fotos, pero la verdad no era la idea que esto se hiciera público… Por todo esto que ha pasado precisamente”, declaró el cantante.