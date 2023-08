Jim Velásquez destapó por qué Alina Lozano le terminó y confesó qué pasó con su ex en viaje de trabajo: “asumo la responsabilidad”

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de qué hablar en las diferentes redes sociales, y esta semana se convirtieron nuevamente en tendencia debido a que anunciaron que su relación sentimental terminó. No son pocos los que creen que este vínculo fue falso y que se trató de un montaje para ganar popularidad.

“Tengo que reconocer que estoy afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos pública la relación pasaron muchas cosas. Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. El amor no es para sufrir”, precisó.

Velásquez manifestó que los inconvenientes comenzaron esta semana, luego de que a Alina le tocó viajar a Cali por trabajo y él no la pudo acompañar, pues le salió un desfile con una diseñadora que lo quería como modelo en Barichara (Santander), donde coincidió con su expareja.

“Alina tenía un viaje a Cali para grabar un cortometraje, y a mí me salió un trabajo de última hora con una diseñadora de modas, quien me preguntó si conocía algunas modelos y yo le propuse a Nicol, como propuse a muchas amigas más. Yo no le vi ningún problema, ya que somos amigos”, indicó inicialmente.