“Estoy agotada”. Entre lágrimas, Alina Lozano cuenta las razones por las cuales terminó su relación con el actor Jim Velásquez

Alina Lozano rompió el silencio y, a través de un video, contó las razones por las cuales decidió ponerle fin a su relación con el actor Jim Velásquez. La reconocida actriz fue blanco de comentarios de todo tipo por entablar una relación amorosa con alguien 21 años menor que ella.

Los dos actores enfrentaron las opiniones sobre su vínculo amoroso, llegando a demostrar que su unión era real e iba con paso firme a futuro. El influencer decidió proponerle matrimonio a la celebridad colombiana en televisión, plasmando su interés en llevar una vida junto a ella. Sin embargo, de un momento a otro todo cambio.

En un video publicado en Facebook, Alina confirmó la ruptura con Velásquez y aseguró que lo hizo por su tranquilidad y salud mental. “Tengo que reconocer que estoy súper afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos publica la relación pasaron muchas cosas”, dijo.

Agregó que ama profundamente Jim y que el vinculo que crearon fue real, no como muchas personas pensaron. “Yo no puedo decir que mi relación fue por interés de su parte, o como mucha gente dice que me iba a quitar la pensión. En el tejido real de nuestra relación fuimos profundamente felices”, manifestó la actriz.

Según Alina, ella fue la que decidió irse, pues la relación comenzó a afectarse por una exnovia de Jim.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación a pesar de los conflictos no tiene una base fuerte no se puede seguir. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí. Yo se lo dije desde el principio a él”, explicó entre lágrimas.

La pareja recibió decenas de comentarios en Instagram | Foto: Instagram: Jim Velásquez

Para Alina, la lealtad es clave en una relación. Sin embargo, el joven actor sentía que no era importante darle explicaciones a su pareja de lo que hacía. “Él me dice que no le gusta sentir que tiene que darme explicaciones. Pero luego sale él, en un video, con una muchacha con la que tuvo una aventura”, detalló.

Alina y Jim terminan su relación públicamente... Posted by Alina Lozano on Friday, August 4, 2023

Jim, entretanto, explicó cómo fue que se reencontró con su exnovia. “Aida se fue para Cali, yo me fui para Barichara a trabajar. Iban modelos, pero yo no soy modelo, soy actor. Cuando me presentaron a las modelos, entre ellas estaba mi exnovia Nicol (…). Yo pensé que no iba pasar nada, porque eso ya está superado, somos amigos, ella se conoce con Alina. Yo dije hasta ese momento: todo va a estar absolutamente bien”, explicó en un video.

jim velásquez | Foto: Montaje con foto de Facebook Alina Lozano y pantallazo video Tiktok de Nicol Triana

El creador de contenido fue puntual en que su pareja vio estos contenidos y no se sintió cómoda, por lo que optó por no contestarle llamadas e ignorar sus intentos de acercamiento. “Yo subí unos videos. Alina vio los videos. Las personas le empezaron a mandar los videos. Alina se molestó demasiado. La entiendo completamente, porque no fue lindo”, dijo.