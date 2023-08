Jim Velásquez confesó verdad sobre su relación con Alina Lozano; entre lágrimas habló de fuerte crisis: “No sé nada de ella”

Alina Lozano y Jim Velásquez se ubicaron en el centro de toda clase de publicaciones, noticias y comentarios en las plataformas digitales, debido a la relación sentimental que oficializaron hace varios meses. Ambos actores lidiaron con las críticas y reproches en las redes sociales, pues su unión no fue bien vista por más de una persona, por la diferencia de edad que hay entre ellos.

Los actores se dieron una oportunidad amorosa. | Foto: Facebook Alina Lozano

Los dos actores enfrentaron las opiniones sobre su vínculo amoroso, llegando a demostrar que su unión era real e iba con paso firma a futuro. El influencer decidió proponerle matrimonio a la celebridad colombiana en televisión, plasmando su interés en llevar una vida junto a ella.

No obstante, el tema de la boda causó revuelo en los medios nacionales y los usuarios de los escenarios digitales, quienes no podían creer que Alina Lozano y Jim Velásquez fueran a llegar al altar. Este asunto dio de qué hablar, al punto de que más de uno estuvo al pendiente de todos los preparativos de este festejo.

La pareja publicó un video que despertó reacciones en los usuarios de redes. | Foto: Instagram @lozanoalina

Sin embargo, recientemente, Alina Lozano y Jim Velásquez desataron reacciones en redes sociales, debido a contenidos que subieron en los que manifestaron la crisis amorosa que estaban pasando, por distintos detalles que aparecieron en el camino. La actriz fue contundente con sus razones, reflejando, una vez más, las dudas con respecto a casarse con el influencer.

Ante lo registrado en el post, el joven actor decidió realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, comentando un poco de todo el lío que había al interior de su unión con la actriz. El colombiano se soltó y mencionó todo lo que golpeó su relación en los últimos días, al punto de poner en la cuerda floja el compromiso.

“Estoy un poco sensible por todo lo que está pasando, pero bueno, quise hacer el video para dar la cara...estaba evadiendo el tema durante estos días. Yo creo que ustedes merecen saber qué pasó y contarles todo”, inició diciendo en el contenido.

El joven ha sido cuestionado por su relación con Alina Lozano. | Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

“Aida se fue para Cali, yo me fui para Barichara a trabajar. Iban modelos, pero yo no soy modelo, soy actor. Cuando me presentaron a las modelos, entre ellas estaba mi exnovia Nicol (…) Yo pensé que no iba pasar nada, porque eso ya está superado, somos amigos, ella se conoce con Alina. Yo dije hasta ese momento: todo va a estar absolutamente bien. El desfile era de trajes de novios. ¿Por qué? Porque esta diseñadora es de trajes de bodas… Y además es la que me iba a hacer el traje con Alina. Ella era la que teníamos planeada para nuestra boda.Yo estuve grabando esos días. Entre esos, mostré a la novia y la llamé: ‘la novia’ porque estaba vestida de novia. Justo la pareja que a mí me tocó fue mi exnovia, porque tenemos la misma edad”, explicó en el video.

El creador de contenido fue puntual en que su pareja vio estos contenidos y no se sintió cómoda, por lo que optó por no contestarle llamadas e ignorar sus intentos de acercamiento. “Yo subí unos videos. Alina vio los videos. Las personas le empezaron a mandar los videos. Alina se molestó demasiado. La entiendo completamente, porque no fue lindo”, dijo.

Alina Lozano y Jim Velásquez no pasan por su mejor momento | Foto: Instagram: Jim Velásquez/Facebook: Alina Lozano

De igual manera, Jim Velásquez expresó que no sabía qué sucedería, que tenía incertidumbre sobre si llegarían al altar o no, pues la boda estaba muy cerca. En esta parte del clip también indicó que Alina Lozano no le contestaba y no tenía idea de qué estaba pensando.

“No nos hemos visto hace como diez días. No me contesta el teléfono. No sé nada de ella. Como que la comunicación ha estado muy mal (…) Nosotros hicimos que nuestra relación se hiciera pública y permitimos que todas las personas se metieran. Esta es la hora que no he hablado con ella, no me responde. No sé si va a haber boda o no. Espero que me conteste, que nos podamos ver. Estamos muy mal, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La boda ya está encima. Amo completamente a Alina, yo sigo muy firme en todo, pero también entiendo que para una relación tiene que haber dos. Ella tiene que estar completamente segura de estar conmigo”, afirmó.

El joven habló del futuro de su relación. | Foto: Facebook Jim velásquez

“Desde que le pedí matrimonio yo tenía claro que quería que fuera la mujer de mi vida, pero ella lo ha dudado un montón. Eso no se duda, el solo hecho de que exista como que me parece demasiado drástico”, agregó, mientras sus ojos estaban llorosos.