Video | Alina Lozano y su novio Jim Velásquez “tuvieron fuerte accidente” en Bogotá

Luego, añadió: “Si usted tiene un novio joven que maneja, no le suelte la cabrilla. No se la suelte porque en realidad ellos no saben manejar. Queremos contarles que estamos bien y que ya nos atendieron”.

La publicación de los artistas no cayó muy bien en algunos de sus seguidores y recibieron una vez más varias críticas. Incluso, muchos internautas le manifestaron que con esos temas tan delicados no se juega.

“No me pareció gracioso, jugar con eso no me parece”; “No es gracioso jugar con la salud”; “Ya están pasados, no me parece gracioso”; “Me parece de muy mal gusto jugar con la salud solo para llamar la atención”, fueron algunos comentarios que les escribieron en Instagram.