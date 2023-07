Piqué rompió el silencio y reveló detalles sobre su relación con Clara Chía; lo mismo hacía con Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de los últimos años, después de que oficializaran su relación sentimental en agosto de 2022. No son pocos los que creen que este vínculo amoroso empezó desde que el español estaba con Shakira.

Las declaraciones del exdefensor provocaron varias reacciones en las diferentes redes sociales y muchos internautas lo destacaron. No obstante, recibió cientos de críticas por parte de los seguidores de Shakira.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”, expresó la artista.