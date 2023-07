Ex de Jim Velásquez se le apareció en su cumpleaños y Alina Lozano tuvo inesperada reacción

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tendencia en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas, luego de que el influenciador le pidió matrimonio de forma oficial a la protagonista de Pedro, el escamoso . No son pocos los que creen que este vínculo es falso y que todo es un montaje para ganar popularidad.

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla sugar mommy. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su sugar mommy, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, precisó recientemente en una entrevista.

“Viniste, pero no te quites la chaqueta. Este lugar no es para venir semidesnuda. Quiero agradecerles que hayan venido a celebrar el cumpleaños de Jim. Acá todos lo queremos y todas lo queremos, hasta la ex. Estamos en sana paz y vamos a celebrar con amor”, manifestó la actriz