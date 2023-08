“No estamos bien en este momento”: Alina Lozano se destapó y habló sobre su relación amorosa con Jim Velásquez

Muchos dicen que ambos crearon todo esto del noviazgo por pura publicidad y que realmente es toda una farsa. Ellos han negado que esto sea pura pantalla, pero las dudas siempre han estado. Sin embargo, decidieron no hacerle caso a esto y hasta se van a casar.

En el programa Bravissimo de CityTV el joven influenciador le propuso matrimonio a Lozano frente a todo los televidentes. “Yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía ‘ Pedro, el escamoso’ y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”.

Alina Lozano enfrentó a la ex de Jim Velásquez y les dio a los dos una lección de “madurez”

Contexto: Alina Lozano enfrentó a la ex de Jim Velásquez y les dio a los dos una lección de “madurez”

Pues bien, fue la misma actriz de ‘Pedro El Escamoso’ quien hizo un Facebook Live para aclarar cómo está su situación amorosa con el joven y aseguró que no ha sido nada fácil pues han tenido dificultades.

“No tengo la menor idea. No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara, Santander, en un evento, en un desfile. Creo, porque lo habíamos hablado antes y él sabía también que yo venía a Cali, pero lo más sano y como lo he hecho en otros [videos] en vivo es centrarse en uno”, contó.