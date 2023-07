Alina Lozano enfrentó a la ex de Jim Velásquez y les dio a los dos una lección de “madurez”

La reconocida actriz Alina Lozano se hizo querer a lo largo de su trayectoria artística por su carisma y el gran profesionalismo que demostró en diferentes producciones como Pedro el escamoso , Las detectivas y el Víctor , y el remake de Hasta que la plata no se pare , entre muchas otras.

Recientemente, la actriz se ha vuelto el blanco, no solo de la atención, sino también de las críticas del público, debido a la relación sentimental que sostiene con el influenciador Jim Velázquez, debido a la gran diferencia de edad que existe entre ambos, pues hay tres décadas entre el nacimiento de ella y el de él.

Sin embargo, la pareja ha dejado ver que la edad no es un impedimento para el amor, tal como lo han evidenciado no solamente en sus respectivas cuentas en las redes sociales, sino también en la televisión, en donde han sido entrevistados.

Así las cosas, en el panorama, entonces, apareció Nicol Triana, la exnovia de Jim y llamó la atención debido a que compartió un video en su cuenta de Tik Tok en donde escribió que el hecho de la noticia del casamiento de su expareja con la afamada actriz, le había dolido, pero entendía que la vida seguía y que una ruptura amorosa no era un motivo para no continuar.

De igual manera, recientemente en la cuenta de Tik Tok de Alina, compartieron un video en el que aparecen los tres, y Alina le hace algunos comentarios a la ex de su actual pareja, insistiéndole en que hay que madurar y se deben respetar las nuevas relaciones y nuevas decisiones de las personas.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez, ante la ex del joven. | Foto: fotograma, 0.26, TikTok, @lozanoalina

“Porque cuando una ex hace un video con un hombre que ya no le pertenece, pues, es un acto de inmadurez, amor. Y te lo digo con mucho cariño. Vístete ”, dijo Alina, mientras le cerraba la blusa a la joven.

En eso Jim le toca el hombro y Alina, protagoniza una supuesta escena de celos, en donde afirma que “la madurez es eso, que el que ahora es el novio, no toque a la que fue su novia”, además, enfatizó que debía estar con su actual novia, y no con la ex.