¿Problemas en el paraíso? Alina Lozano le cantó la tabla a Jim Velásquez por un reto

“No puedo más, no puedo más. No me encanta, me siento mal. Ya no me quiero casar contigo. Ya no nos vamos a casar. Yo voy a buscar un hombre de mi edad, un hombre de mi edad que juegue cartas, no tú”, dijo Alina mientras se veía molesta porque Jim la había hecho subirse a una atracción mecánica que la asustó mucho.