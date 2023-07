Alina Lozano expuso qué le molesta a su hijo de Jim Velásquez; el joven le hizo una petición sobre la relación con el ‘influencer’

Alina Lozano y Jim Velásquez se ubicaron como protagonistas de distintas noticias en los medios nacionales, debido a todo el auge que rodeó su vida sentimental desde hace varios meses. Ambos colombianos se dieron una oportunidad amorosa, esquivando las constantes críticas por la diferencia de edad que hay entre ambos.

Alina Lozano y Jim Velásquez. - Foto: Archivo personal

La famosa actriz y el creador de contenido siguieron su camino, tomándose con humor los comentarios y opiniones que surgiron entre sus fieles seguidores de las plataformas digitales. Cada uno defendió a su estilo este vínculo que formaron, asegurando que estaban manejando con cuidado todo lo relacionado con su futura boda y compromiso.

Uno de los puntos que más curiosidad causó en las redes sociales fue el de Samuel Lozano Bordon, hijo de Alina Lozano, quien nació como fruto de la relación que ella sostuvo con el también actor Mijail Mulkay. Las preguntas surgieron en torno a la relación del joven con su progenitora y con Jim Velásquez, que solo sería mayor que él unos años.

Alina Lozano habla sobre su vida personal. - Foto: Instagram @lozanoalina

La artista aprovechó y concedió distintas entrevistas a programas radiales, donde abrió su corazón y relató un poco de cómo nació todo con el influencer. En estas charlas, específicamente con Bésame, la colombiana tocó el tema de su primogénito, revelando una ‘petición’ que le hizo él con respecto al creador de contenido.

De acuerdo con lo mencionado por la actriz, Samuel Lozano y Jim Velásquez son buenos amigos, por lo que su hijo le pidió que no le fuera a romper el corazón al influencer si las cosas no fluían.

Alina Lozano y Jim Velásquez recibieron una sorpresa en medio de un programa radial. - Foto: YouTube: Bésame

“Son muy amigos. Mi hijo dice que Jim es una buena persona. Me dice mi hijo: ‘Cuidado, mamá, es en serio ¿no? No le parta el corazón a Jim”, comentó la artista en la entrevista, afirmando que su primogénito no quería que lastimara a su actual novio.

“Mi hijo es realmente la opinión que me importa, tiene 15 años, somos superamigos”, aseguró en la charla, donde también señaló que ya le dejó claro a su compañero sentimental que no tendrá más hijos.

El joven ha sido cuestionado por su relación con Alina Lozano. - Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

Es importante recordar que, Alina Lozano también habló de Samuel Lozano en una charla que concedió a Tropicana, puntualizando en cómo era la relación con su actual pareja. La actriz indicó que no hubo problemas hasta ahora, pero sí había algo que no le gustaba a su hijo y era que Velásquez lo llamara “hijastro”.

“Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son superamigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro”, reveló, mencionando “que le caía superbién”.

“Mi hijo es superrespetuoso con esos temas. Él (Jim) sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien y si me puede mirar el teléfono”, comentó entre risas.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Foto: Redes Sociales. - Foto: Foto: Redes Sociales

Años atrás, la reconocida artista de la televisión concedió una entrevista a Bravíssimo, donde se tocó el tema del vínculo que llevaba con su hijo. La colombiana se sinceró y mencionó que existía una buena química, conservando límites y una conexión casi de amigos, sin pasar los puntos como madre.

“Él tiene claro que soy la mamá. Desde ese papel, puedo ser amiga, reírnos, pero tiene claros los límites. El papá también está muy presente, aunque no esté; si hay algo que tengamos que hablar, yo le digo y ahí está él”, dijo en aquel entonces, revelando también el tipo de comunicación que tenía con su expareja.

Por ahora, Alina Lozano se mostró muy reservada con su hijo, evitando mostrarlo en redes sociales y espacios públicos. La colombiana fue clara en que lo tiene presente en todo sentido, pero sabe manejar su vida pública y personal.