Piqué y Clara Chía se enfrentaron a preguntas sobre su supuesta boda; la pareja quedó expuesta con particular ‘actitud’

Gerard Piqué y Clara Chía se ubicaron en el centro de varias publicaciones en las plataformas digitales, debido a las recientes apariciones que realizaron en público por el matrimonio de Marc Piqué, hermano menor del exfutbolista. Los dos catalanes fueron captados por los medios y los curiosos, los cuales permitieron detallar cómo lucieron en esta velada familiar.

Clara Chía fue protagonista de comentarios por sus fotos en la boda de Marc Piqué. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Días después del festejo, donde se desmintió que el empresario fuera a anunciar su compromiso con la joven de 24 años, la atención de los periodistas se enfocó en entrevistar o conseguir declaraciones de la pareja sobre todas estas noticias que salieron a la luz. Los reporteros buscaron los espacios, acercándose a los españoles para ver sus reacciones.

Según se pudo apreciar en un trino que realizó la cuenta ClaGerFans, Clara Chía y Piqué fueron protagonistas en un programa de entretenimiento, a raíz de una serie de preguntas que les realizaron mientras paseaban por Madrid. Los dos se encontraban caminando, tomados de la mano, cuando la periodista intentó conversar con ellos e indagar por detalles de su vida.

La pareja llamó la atención por rumores sobre una supuesta boda. - Foto: Twitter @ClaGerFans

En las imágenes, recopiladas en un pequeño clip, se pudo ver que la reportera soltó una interrogante sobre la supuesta boda que celebraría la pareja, intentando conseguir una respuesta. Allí les acercó el micrófono y esperó a que alguno dijera algo al respecto.

“¿Qué tal? Hace poquito los hemos visto de boda, ¿sabemos si la próxima boda que vamos a cubrir es la vuestra? Nos haría mucha ilusión, Gerard”, preguntó la mujer.

La reacción de Piqué y Clara Chía fue evidente, pues solo guardaron silencio y continuaron su camino, buscando un auto para desplazarse de lugar. Las cámaras los siguieron y su actitud fue sonreír e ignorar lo que decía la persona.

La reportera no dudó en sacar a flote la nueva canción de Shakira, preguntándoles qué les parecía, además de los dardos que pudieron recibir por parte de la colombiana.

“Sé que no les gusta hablar de esto, pero ¿qué les parece la nueva canción de Shakira y sus dardos? Les veo muy enamorados”, dijo la mamarazzi, sin obtener respuesta alguna.

En Madrid 🚕👫🏼💕 pic.twitter.com/OgVUyPRX0M — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 1, 2023

Padre de Piqué explotó por pregunta sobre boda de su hijo con Clara Chía

De acuerdo con lo reseñado por medios como La Vanguardia y Aruseros, el progenitor del empresario de Kosmos fue consultado sobre esta fecha especial, a lo que fue sincero e indicó que estaba “muy contento” con Montserrat Bernabéu, su esposa, por este acontecimiento. Ahí fue tomado por sorpresa en el evento, recibiendo otra pregunta sobre si existía la posibilidad o era verdad que Gerard Piqué y Clara Chía se casarían pronto.

Los padres de Piqué ya se reunieron con sus nietos - Foto: Europa Press

Según se conoció, Joan Piqué, con una actitud tosca y una risa tajante, mencionó que “no era su problema”, alejándose de las cámaras y de los reporteros que se encontraban en el sitio. El catalán siempre guardó silencio sobre su vida familiar y personal, por lo que estas declaraciones dejaron pensando a más de uno.

Es importante destacar que estas palabras hicieron eco en la prensa, debido a los rumores y especulaciones que salieron a la luz sobre la supuesta boda que tendrían Piqué y Clara Chía. Programas de entretenimiento aseguraron que fuentes tenían certeza de que el exfutbolista le pediría la mano a su novia en esta fiesta y se haría público el compromiso.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu - Foto: Europa Press

Sin embargo, Las Mamarazzis, Lorena Vásquez y Laura Fa, se encargaron de indagar y consultar con el círculo cercano del deportista, derrumbando cualquier chisme que lo involucrara en un matrimonio. Las dos periodistas soltaron su información y develaron que era falso.

Lorena Vásquez contó en Y ahora Sonsoles un detalle en específico de la relación de los dos catalanes, puntualizando que no existía certeza alguna de que fueran a llegar al altar. La periodista apuntó que todo estaba siendo negado por cercanos al entorno de la pareja, por lo que no habría, de momento, estos planes en el noviazgo que sostienen.

“De momento no hay boda, no están preparando nada”, dijo la española en la charla que se dio en el programa.

Clara Chía y Gerard Piqué se mostraron muy unidos en los últimos meses. Europa Press Reportajes / Europa Press 31/1/2023 - Foto: Europa Press

La mamarazzi fue enfática en que todo esto estaba fluyendo por la visita de la pareja a una importante joyería en Barcelona, pero que este plan no tenía nada que ver con un matrimonio. Lorena Vásquez indicó que el empresario y la relacionista pública visitaron el lugar buscando otro accesorio, lejos de un anillo de compromiso.

“Todo esto salió a raíz de que ellos dos fueron a buscar una joya a una importante joyería de Barcelona, del centro, pero que no tiene nada que ver con un anillo, era otro tipo de joya. De ahí creo que han surgido los rumores, si no me mienten y normalmente mis fuentes son bastante buenas, no hay boda de momento”, aclaró.