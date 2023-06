Clara Chía, blanco de reacciones por particular detalle en ‘look’ que lució en boda del hermano de Piqué; le recordaron vieja foto

Clara Chía llamó la atención de miles de personas en las plataformas digitales, debido a su reciente aparición en público por la boda de Marc Piqué, hermano menor de Gerard Piqué, quien decidió llegar al altar con María Valls, su pareja de toda la vida. La joven de 24 años asistió a la ceremonia, disfrutando de la cercanía con el núcleo de su pareja tras un año de relación.

Gerard Pique y Clara Chia saliendo de la Parroquia Sant Vicenç de Montalt (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images). - Foto: Europa Press via Getty Images

La relacionista pública fue foco de atención de los medios y la prensa española, la cual se encargó de registrar su salida de la parroquia en la que se llevó el casamiento, además de los momentos en los que se dirigió a un auto en compañía del exfutbolista. La catalana se dejó ver sin problema, mostrándose tranquila y relajada con la presencia de cámaras y reporteros.

Medios internacionales se dedicaron a buscar las especificaciones de la prenda utilizada por Clara Chía y comprobaron que fue diseñado nada más y nada menos que por Victoria Beckham, pareja de David Beckham. El vestido, cuya característica, además de su color dorado metalizado, es el escote en ‘v’ y la manera en que se ajusta al cuerpo, tiene un precio de alrededor de 1.000 dólares en el mercado, es decir, poco más de cuatro millones de pesos colombianos.

Sin embargo, aunque fue rodeada de elogios y comentarios positivos por su belleza natural, cuentas en redes sociales aprovecharon para criticarla y ubicarla como blanco de ataques por un detalle en específico en el look que eligió para la ocasión.

De acuerdo con lo que se detalló, Clara Chía fue reprochada por el calzado que lució en esta fiesta, pues muchas personas recordaron que fue el mismo que llevó a la boda de unos amigos en 2022. Fue precisamente en aquel evento que fue fotografiada por Jordi Martin, revelando su identidad de manera pública tras la ruptura de Piqué con Shakira.

“¿Los mismo zapatos, comadre, para todas las bodas? Ni yo que soy una asalariada”, escribió la cuenta de TikTok, donde se realizó un comparativo de los atuendos para ambas fechas.

La joven fue criticada por su calzado en la boda de su cuñado, Marc Piqué. - Foto: TikTok: @medranoconst

Sin embargo, las personas no se quedaron calladas y salieron en defensa de la joven de 24 años, asegurando que esto no tenía nada de malo, pues los calzados y tacones se podían repetir sin problema alguno. Varios usuarios mencionaron que la española no era de su agrado, pero esto no era motivo para ser señalada o criticada.

“Eso significa que a ella no le importa ni la ropa ni los zapatos. Nosotras que somos pobres, a veces nos complicamos”, “No quiero defenderla porque no me simpatiza, pero yo no sabía que los zapatos eran desechables y no se pueden usar más de una vez”, “Le gustan y se siente cómoda, ¿cuál es el problema?”, “Piqué ya no tiene los millones de Shakira y por eso no le compró nada”, “No tiene nada de malo usar los mismo zapatos”, “Piqué la eligió por sencilla, no tiene nada de malo, tiene belleza y juventud”, “No me cae bien la Clara, pero no tiene nada de malo”, “En las cosas que se fija la gente, no tienen vida propia”, entre otras reacciones.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Es importante destacar que, aunque su estilo fue señalado por muchas personas, otro grupo de usuarios en redes sociales optó por elogiar a la catalana, asegurando que esta pieza era elegante y sensual. Una cuenta de Twitter se encargó de subir contenidos donde se apreció la figura de Clara Chía, exaltando la silueta y las curvas que sobresalían de su cuerpo.

“¡QUÉ SILUETA, CLARA! Exquisita toma de foto”, escribió el perfil ClaGerFans, mostrando una postal de la joven a medio girar, dejando a la vista su parte trasera y el perfil de su rostro.