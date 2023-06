Alina Lozano expuso ‘líos’ que aparecieron en su matrimonio con Jim Velásquez: “me tiene preocupada y aburrida”

Alina Lozano y Jim Velásquez desataron una fuerte ola de reacciones en redes sociales, debido a todo el tema de su relación amorosa. La famosa actriz y el creador de contenido decidieron darse una oportunidad en el amor, sin pensar en la diferencia de edad o las constantes críticas que podrían recibir de los usuarios en redes sociales.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de su relación en 'Día a día' - Foto: Pantallazo Caracol TV - Día a día viernes 2 de junio

La reconocida artista y el influencer dejaron claro su interés por disfrutar de esta unión, al punto de comprometerse y buscar dar el siguiente paso en un vínculo que surgió de forma genuina. Los dos lidiaron con la presión y los comentarios, dejándolos de lado para concentrarse en los proyectos que venían a futuro en su vida.

Sin embargo, recientemente, Alina Lozano llamó la atención en redes sociales con una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta oficial de TikTok, donde se sinceró sobre los preparativos de su boda y el paso que daría en su realidad con esta decisión. La colombiana fue clara en sus puntos y mencionó los ‘líos’ que estaban apareciendo en su relación por desacuerdos que había con Jim Velásquez.

La actriz reveló detalles de los momentos de nervio que vivió al conocer a su suegra. - Foto: Facebook Alina Lozano

De acuerdo con lo que dijo en esta dinámica, uno de los principales detalles que la tenía preocupada era el asunto de la convicción religiosa, ya que ella no deseaba una ceremonia de este tipo y buscaba algo más sencillo y privado.

“No tengo convicciones religiosas profundas, no quiere decir que no me vaya a casar por lo católico, porque hay que escuchar lo que tiene por decir la otra persona. Pero quiero hablarlo porque siento que no lo he hablado claramente”, comentó en el video.

Actriz colombiana de 53 años. - Foto: Instagram: @lozanoalina

De igual manera, Alina Lozano mencionó en el post que su pareja le decía que no la notaba animada con este cambio que tendría su vínculo amoroso, por lo que buscaba que ella estuviera feliz. “Él me dice: ‘Yo no te siento entusiasmada’. Y yo le digo: ‘No digas eso, yo estoy muy entusiasmada y comprometida contigo, que es lo más importante’. Pero no le he dicho que mi convicción religiosa no es así de fuerte, como la de él”, dijo.

No obstante, la actriz sí confesó que no quería ceremonias costosas y tampoco vestirse de blanco, pues no estaba en su mente llegar a esta etapa de las relaciones. Allí puntualizó que las situaciones se complicaron y tendrían que hablar para llegar a un acuerdo.

“No me quiero casar de vestido blanco, no me voy a poner un velo. No sé, eso me tiene preocupada y aburrida, por eso no le he metido el alma de organizar el matrimonio. Eso hay que hablarlo”, mencionó.

Al respecto, agregó; “Podríamos casarnos de una forma muy sencilla y es lo que quiero hablar. He visto en los presupuestos que Jimmer no me muestra, porque sabe que no estoy de acuerdo, es demasiado dinero”.

Alina Lozano se sinceró sobre su relación amorosa. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @Alina Lozano

Relatando un poco de la organización de la boda, la artista señaló que el tema económico era algo que la ponía a pensar, pues no buscaba gastar millonadas en esta clase de actos.

“Mis padres están en el cielo, se libraron de ese gastico. Le dije: ‘No estoy de acuerdo con que tú y yo nos gastemos una millonada, que no tenemos, en un matrimonio’”, apuntó, hablando de posibles bodas en las que se basaba su novio.

“Imagino que lo que Jimmer ve es, por ejemplo, los ‘influencers’ que se han casado como ‘la Valdiri’ y otros. Pero nosotros somos diferentes y hoy quiero tener una charla muy larga con él, espero que lo tome bien, pero quiero ser honesta con él”, se sinceró, haciendo referencia a la conversación que tendría con su prometido.

El joven ha sido cuestionado por su relación con Alina Lozano. - Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

Por último, Alina Lozano dijo que no ha sido capaz de dialogar con Jim Velásquez, pues no quiere herirlo o afectarlo con la posición que tomó respecto al día de su boda.

“No he sido capaz porque no quiero que se sienta mal, pero también, por no querer que se sienta mal, yo no me voy a sentir mal. Yo no me voy a casar de una manera que no me sienta cómoda, pero la idea es que sea de ambos y que lleguemos a un acuerdo con el que nos sintamos cómodos”, concluyó.