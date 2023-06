Alina Lozano puso freno a ‘enredo’ en el que metieron a famosa actriz; aclaró la situación con su relación

Alina Lozano, famosa actriz de la televisión colombiana, despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y los medios nacionales debido a la nueva relación sentimental que entabló con un creador de contenido. La celebridad de la pantalla chica quiso darse una nueva oportunidad en el amor, y le abrió su corazón a Jim Velásquez, un joven con el que trabajaba y terminó involucrándose emocionalmente, sin planearlo.

Alina Lozano responde a críticas en redes sociales. - Foto: Instagram @lozanoalina

Pese a las condiciones en las que surgió esta ola de sentimientos, la atención de un gran número de personas se posó en la pareja de colombianos, debido a la diferencia de edad que hay entre ambos y el tipo de vidas que llevaban antes de coincidir. El joven influencer es 30 años menor que la artista, por lo que más un curioso aprovechó para reprochar este vínculo y plasmar su descontento con la relación que estaban construyendo.

No obstante, a pesar de los constantes comentarios en Instagram o TikTok, Alina Lozano y Jim Velásquez continuaron su camino, disfrutando plenamente de una historia distinta y salida de lo que comúnmente se ve en el día a día. Cada uno, por su lado, defendió esta unión y evitó prestar atención a las críticas, avanzando con los planes que tienen a futuro como pareja.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de su relación en 'Día a día' - Foto: Pantallazo Caracol TV - Día a día viernes 2 de junio

Sin embargo, recientemente, los dos creadores de contenido fueron protagonistas de algunas noticias en la prensa nacional, debido a una información que se habría sacado de contexto e involucraría su compromiso. Las declaraciones de una reconocida actriz mexicana fueron utilizadas para comentar el vínculo que se creó entre ambos, sonando como un tipo “reproche”.

Se trató de Sylvia Pasquel, quien concedió una charla con un medio internacional y habló en general de su posición con respecto a las relaciones amorosas, donde había una diferencia de edad muy grande.

En conversación con Univisión, la artista fue tajante con su pensamiento: “Cuando hay una diferencia de 25 años, tanto así, a mí sí me parece que no es una relación que pueda prosperar porque normalmente esos muchachos, lo que están buscando, más que una mujer o una amante, es una madre y también terminan siendo tus hijos, terminas manteniéndolos, así como si fueran tus hijos”.

Ante esto, teniendo en cuenta que en las plataformas digitales se hablaba de que sus declaraciones estaban relacionadas con el tipo de noviazgo entre Alina Lozano y Jim Velásquez, la actriz colombiana publicó un video haciendo referencia a este tema y aclarando todo el ‘enredo’ que se formó innecesariamente.

La intérprete de doña Nidia, en Pedro, el escamoso, subió un clip a Facebook en el que comentó que revisó las palabras de la famosa artista, hija de Silvia Pinal, y se percató que no tenían nada que ver con ella y su relación. La actriz puntualizó en que los usuarios terminaron metiendo a la celebridad en “el baile” de su vínculo sentimental, pero una cosa no iba conectada con la otra.

Actriz colombiana de 53 años. - Foto: Instagram: @lozanoalina

“De tantas cosas que diariamente escriben y dicen a diario, me llamó la atención una declaración de la actriz mexicana Sylvia Pasquel, quien terminó metida en el baile de nuestra relación, que estoy segura de que no tiene ni idea de eso, porque supuestamente opinó de nuestra relación. Pero no, yo veo en artículo y no es que haya opinado absolutamente nada, en realidad, al ver las declaraciones uno se da cuenta de que ella está hablando de un tema en general, posiblemente sobre su vida o alrededor de ella, pero no de mi relación con Jim”, expresó en el post.

“Como si fuéramos tan importantes en el mundo, que la señora no tuviera nada más que hacer en la vida que opinar sobre nuestra relación... cosa que no creo que lo absoluto”, agregó en el post.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron hablar sobre su relación - Foto: Instagram: Alina Lozano

De igual manera, Alina Lozano apuntó que si su relación terminara con Jim Velásquez en este momento, se quedaría con todo lo bonito e importante que recogieron, pues las vivencias y experiencias no las quitaba nada. Por el contrario, la artista mencionó que tenía claro que se quedaría con lo bueno y positivo que le dejó el vínculo, aprovechando para tener recuerdos gratificantes.

“Nuestra relación ya va para algún lado. Llevamos un año creando empresa y en una relación (...) ya ha dado unos frutos muy interesantes a nivel emocional, espiritual y económico. Si yo terminara esta relación con Jim mañana, lo que ya hemos vivido, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevó los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie. Yo me acuerdo de lo que me llevó, de la felicidad que tuve mientras duró”, comentó.