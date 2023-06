Alina Lozano contó cómo fue conocer a su suegra y reveló que la han atacado muy duro por su relación

Alina Lozano es una reconocida actriz que es muy recordada por interpretar famosos papeles, como el de doña Nidia, en la novela Pedro, el escamoso, o el de Esther Pimiento, en El último matrimonio feliz. Sin embargo, en los últimos meses la también escritora ha dado de qué hablar por su relación sentimental.

La actriz ha sido fuertemente criticada por la relación que lleva con el creador de contenido Jim Vásquez. - Foto: Facebook: Alina Lozano

La artista ha sido fuertemente criticada a través de las redes sociales por el noviazgo que lleva con Jim Velásquez, un creador de contenido que es 30 años menor que ella. El joven estudió actuación y ha participado en algunas producciones de Caracol, como Tu Voz Estéreo.

A pesar de los duros comentarios que ha recibido recientemente, la pareja anunció hace poco que contraerán matrimonio, algo que ha desatado nuevamente fuertes críticas en su contra, principalmente por la diferencia de edad.

Pese a esto, tanto Vásquez como Lozano han afirmado en varias oportunidades que se encuentran muy felices juntos y no le prestan atención a los comentarios de la gente. Incluso, el influenciador habló con SEMANA sobre el vínculo que los une.

“Hoy día las relaciones suelen ser muy superficiales, por eso cuesta entender que dos personas se amen de verdad, sin importar la edad. Si en nuestros videos mostráramos situaciones en las que ella me mantiene, lo verían como algo normal”, dijo.

Alina Lozano conoció a su suegra

La pareja reveló hace poco que planean casarse, lo que ha desatado todo tipo de comentarios. - Foto: Facebook Alina Lozano

Es usual que la pareja comparta en redes sociales y con sus seguidores algunos de los momentos que viven juntos. Recientemente, Alina Lozano reveló que por primera vez conoció a su suegra, algo que, según dijo, la puso muy nerviosa teniendo en cuenta que ya llevan más de un año de relación.

“Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta que le pregunté de una vez cómo quería que le dijera, la verdad no me importa ser contemporánea”, dijo en su cuenta de Facebook.

La actriz manifestó que afortunadamente todo se dio de la mejor manera y confesó que los nervios que tenía en parte estaban relacionados con las críticas que recibe a diario por su relación, ya que dijo que los comentarios principalmente vienen de personas de su edad.

“Los ataques más fuertes que he recibido son de personas de mi edad, por enamorarme, por querer seguir con mi vida, por salirme del modelo y querer ser feliz. Hay mujeres que se han ofendido muchísimo y que me desean lo peor con mucha amargura, por eso me di cuenta de que las mujeres debemos ser más validadas”, contó.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Foto: Redes Sociales. - Foto: Foto: Redes Sociales

Entrando en un poco más de detalles, Lozano afirmó que encontró en su suegra muchas de las cosas que percibe en su novio. “La verdad me pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía quién era ella, por quién es Jim, porque yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú. No tuvimos mucho tiempo de hablar, me sentí contenta la verdad”, dijo.

“Haber conocido a mi suegra me transmitió mucha ternura, mucha sencillez, mucho amor por su hijo. Yo le dije a Jim que estaba nerviosa, desde hace mucho tiempo no estaba así, y en medio de una broma me dijo que estaba del lado de las mujeres, algo que me llegó al corazón”, agregó.

La actriz también aprovechó para enviarle un mensaje a las mujeres y, especialmente, a las suegras, resaltando la importancia que se debe de tener en esa relación con la pareja del hijo y el profundo respeto desde los dos lados.

Por último, Alina reveló que le prometió a la mamá de Vásquez que se volverían a encontrar, algo por lo que afirmó que se encuentra muy agradecida.

“Yo le prometí que nos íbamos a volver a ver, que yo voy a viajar donde ellos viven para que nos veamos. Entonces la verdad todo fue muy bonito, estoy muy agradecida por la mamá de Jim y eso me motiva a también llegar a ser una buena suegra”, comentó.