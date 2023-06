Pedro El Escamoso 3: esta sería la actriz que reemplazaría a Alina Lozano

‘Pedro, el escamoso’ fue una de las telenovelas más vistas de la televisión colombiana. Transmitida entre el 2001 y el 2003, fue una de las telenovelas que barrió con el rating. Esta producción llamó mucho la atención por centrarse en la historia de un casanova que, al estilo de Johnny Bravo, se cree el más apuesto de todos.

Estreno de Pedro el Escamoso tuvo buen rating para Caracol T.V. - Foto: Redes sociales

Esta historia, original de Luis Felipe Salamanca, fue emitida por Caracol Televisión. Durante el tiempo que estuvo al aire, barrió en el rating gracias a los miles que quedaron enganchados con la historia de amor de Pedro Coral y la doctora Paula.

Dicha telenovela tuvo una precuela llamada ‘Como Pedro por su casa’. Algunos de los actores del elenco original participaron en la producción, pero hizo falta Sandra Reyes, la doctora Paula, quien se robó el corazón del divertido personaje.

Ahora, según información dada a la revista Vea, Miguel Varoni, quien tuvo un cambio físico considerable el año pasado, volverá a enfundarse en el atuendo del personaje que lo llevó a la fama en todo el continente. Sin embargo, la historia de Pedrito, su hijo, ocuparía el primer plano del relato en esta ocasión.

Esta nueva etapa de la historia volvería a contar con el talento de actores como Andrea Guzmán, Marcela Mar, Álvaro Bayona, Fernando Solórzano y Sandra Reyes, entre otros.

Es mucho el trabajo que hay que hacer, pues aún se encuentran en la etapa de casting para completar la totalidad del elenco que le dará vida a la historia de Pedro. El actor se verá obligado a viajar constantemente al país para llevar a cabo esta segunda temporada.

Miguel Varoni con su más reciente cambio de look. - Foto: Instagram: @soyvaroni

Carlos Ochoa, el experto en farándula, reveló que, mientras está en el rodaje de la nueva historia, el actor dejaría su cargo de director creativo y vicepresidente de producción de Telemundo Studios.

Uno de los personajes más esperados por todos es el de Doña Nidia, interpretado por Alina Lozano, quien en los últimos meses ha sido tendencia en las redes sociales por cuenta de su relación con Jim Vásquez, un influenciador casi 30 años menor que ella.

Precisamente, esta pareja fue noticia en los últimos días por cuenta del compromiso que anunciaron a través de un programa de televisión. Desde entonces, empezaron los preparativos de su boda y Alina quiso hacerse unos retoques.

Pero los nuevos detalles sobre esta actriz y su participación en esta novela se dieron a conocer en un video de TikTok en el que dijo: “definitivamente, no voy a volver a interpretar a doña Nidia en la versión de ‘Pedro, el escamoso’”.

“Es como triste y decepcionante cuando no se llega a una negociación y pocas veces no llego a una negociación. Pero después de casi 20 o 25 años de trayectoria, he hecho un pacto conmigo misma de mejorar las condiciones”, precisó en el video publicado .

Debido a su anuncio, la producción de ‘Pedro El Escamoso 3′ empezó la búsqueda de quien sería la nueva actriz que interpretará a ‘Doña Nidia’. Por ahora se ha especulado que se trata de Amparo Conde, quien actualmente está al aire en la novela llamada ‘Romina Poderosa’.

Cabe destacar que Amparo personificó a Delfina, quien era la prima de Alina (Doña Nidia) en la primera temporada de la telenovela y, aunque su participación fue corta, se quedó en la memoria de los televidentes.

Según las declaraciones que dio Amparo a la revista Vea, ella no ha recibido ninguna invitación a participar en esta nueva temporada, pero aseguró que “definitivamente estaría encantada de volver a personificar a Delfina porque ese papel significó el comienzo de mi vida artística en televisión”.