Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dice que tuvo encuentro con extraterrestres: “Me llevaron a una nave”

Sandra Reyes, que ha trabajado en numerosas producciones nacionales, estuvo como invitada este lunes en el programa Buen día, Colombia y habló de la supuesta experiencia que tuvo hace unos años con unos seres de otro planeta.

Igualmente, la artista aprovechó el diálogo con el matutino de RCN para manifestar que está segura de la existencia de los extraterrestres y señaló que muy pronto se va a saber la verdad con respecto a estos. Además, indicó que muchos viven actualmente en la Tierra.

Sandra Reyes es recordada por su papel en 'Pedro, el escamoso' - Foto: Sandra Reyes, actriz colombiana

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, indicó inicialmente.

La bogotana, de igual manera, reiteró que al principio pensó que todo había sido un sueño. Sin embargo, puntualizó que tiempo después se dio cuenta que su contacto con esos seres fue verídico.

Pese a que no entregó mayores detalles, la reconocida actriz afirmó que su supuesto encuentro con los extraterrestres se dio fuera del planeta y recalcó que ellos le han enviado muchos mensajes a la humanidad, por lo cual expresó que hay que “vibrar alto”.

La actriz afirmó que viajo fuera de la tierra con unos extraterrestres - Foto: Getty Images

Reyes indicó que estos seres viven en la Tierra - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Me impresionó la nave, porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro [’Rescate de la Tierra’]”, agregó Reyes en el espacio televisivo.

Luego, sentenció: “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

La artista bogotana, recordada por su papel protagónico en Pedro, el escamoso, explicó finalmente en Buen día, Colombia que se convirtió en un canal entre la humanidad y los extraterrestres luego de su viaje intergaláctico.

Sandra Reyes sorprendió al afirmar que fue abducida por una nave extraterrestre👽 pic.twitter.com/x3w1qgFyMm — Ana (@PuraCensura) May 8, 2023

Sandra Reyes se refirió a su supuesto encuentro con extraterrestres - Foto: Pantallazo 'Buen día, Colombia' 8 de mayo

Sandra Reyes regresó a la TV

Muchos colombianos se preguntaron durante varios años por la suerte de la reconocida actriz. Tras una importante figuración en producciones como Clase aparte, Leche, La mujer del presidente, Me llaman Lolita y El cartel de los sapos, la artista no volvió a ser vista en la pantalla chica.

No obstante, desde hace algunas semanas, los televidentes la encontraron de nuevo con su papel de Amanda en la serie Ventino, de Caracol Televisión, en donde interpreta a una madre abnegada y luchadora. Además, la artista conversó con SEMANA sobre este regreso y el cambio que supuso espiritualmente en su vida la pandemia.

“No era que estuviera como perdida de la televisión, sino que estaba haciendo otros proyectos, más personales. La producción de televisión en Colombia estuvo en pausa largo tiempo por la pandemia, entonces yo creo que no soy la única, sino que realmente muchos actores tuvimos esa pausa obligada”, enfatizó Sandra.

Sandra Reyes regresó a la TV - Foto: Foto: Caracol Televisión

La artista hace parte de la serie 'Ventino' - Foto: Foto: Canal Caracol

Sandra Reyes habló de sus cambios personales - Foto: Foto: Caracol Televisión

Posteriormente, agregó: “Un día entendí que hay cosas más importantes, como transformar nuestros miedos en fortalezas. Y en lugar de sentir miedo, sentir amor. Un día di este salto cuántico y descubrí que somos seres espirituales en evolución”.

Reyes admitió en la entrevista con este medio que si se convirtió en una especie de hippie, y que esa fue una de las principales razones de que se alejara por un tiempo de la televisión.