Carolina Gómez vivió tenso momento por tragedia de las Torres Gemelas; recordó inesperada situación en un avión

Carolina Gómez, más allá de la fama internacional que obtuvo por su paso en Miss Universo y el Concurso Nacional de la belleza, se ubicó como una de las mujeres más hermosas de Colombia por la personalidad y talento que plasmó en la televisión a lo largo de los años. La celebridad cautivó a miles de personas con su estilo, elegancia y profesionalismo, conquistando al público con la participación que tuvo en diversos proyectos.

Carolina Gómez conquistó con su talento para la actuación - @carogomezfilm. - Foto: Foto: Instagram @carogomezfilm.

La artista se robó las miradas con su trabajo en varias producciones como La venganza de Analía, Bloque de Búsqueda y La viuda de la mafia, producciones en las que demostró la preparación que tuvo para asumir distintos roles.

Sin embargo, lejos de las cámaras y los set de grabación, Carolina Gómez llamó la atención en redes sociales con detalles de su vida personal y privada. La actriz siempre llevó su perfil apartado de los chismes y las polémicas, por lo que, en ocasiones, cuando contó algo de su realidad, despertó curiosidad en sus fieles seguidores.

La exreina se ubicó como una de las actrices más queridas por los colombianos. - Foto: Instagram @carogomezfilm

Recientemente, Carolina Gómez fue centro de reacciones en las plataformas digitales, debido a una charla que sostuvo con Pilar Castaño para un videoclip que grabaron. La exreina estuvo como invitada en el formato La moda es más fuerte que todo, un pódcast de la periodista y experta en moda, y allí dialogaron sobre distintos detalles de su vida.

La caleña conversó con la también escritora, reviviendo cómo fue que coincidieron en Cartagena cuando la celebridad era la representante de Bogotá en el Concurso Nacional de la Belleza. Las dos se conocieron en aquel año, recordando detalles inesperados de la experiencia que se vivió en este escenario que le abrió las puertas internacionales.

Pilar Castaño, famosa periodista y experta en moda. - Foto: Cuenta de Instagram @pilarcastano

En medio de la charla que fluyó entre Carolina Gómez y Pilar Castaño, salió un inesperado recuerdo relacionado con la tragedia de las Torres Gemelas, ocurrida en septiembre de 2001. La actriz no tenía presente este momento, por lo que se mostró sorprendida al revivir la situación que pasó junto a su exesposo y la periodista en un avión de regreso a Bogotá.

De acuerdo con lo relatado en el clip, las colombianas viajaron a Nueva York en septiembre de 2001, ya que disfrutarían de un concierto que dio Michael Jackson por esos días en el Madison Square Garden. El evento fue días antes del atentado contra las estructuras ubicadas en la ‘capital del mundo’, por lo que ellas pasaron un tiempo en este lugar.

Carolina Gómez reveló situaciones a las que se vio expuesta en un viaje a Nueva York en 2001. - Foto: Cuenta de Instagram @carogomezfilm

Según lo mencionado por Pilar Castaño, los tres estaban desesperados por salir de alguna manera de Estados Unidos, debido a la tensión que se generó por esta situación. Allí fue cuando una aerolínea puso a disposición un avión en el que lograron viajar, desplazándose de la zona en la que había caos.

“Nos tocaron las Torres Gemelas, nos tocó el concierto de Michael Jackson en Nueva York y nos vinimos en un avión desocupado de Avianca”, relató Pilar Castaño, a lo que Carolina Gómez mostró sorpresa al caer en cuenta de ese dato.

“¿Te acuerdas? Claro, estábamos los tres. 11 de septiembre, esperando todas las noches la llamada de que ya sale, y salimos solos”, comentó la exreina, mientras su compañera le soltaba más datos de ese día en el que buscaban la forma de salir de Estados Unidos.

La exreina recordó inesperado suceso que vivió con Pilar Castaño y su exesposo. - Foto: Fotograma, 8:42, T3/EP2 Carolina Gómez - YouTube Pilar Castaño

No obstante, la periodista y crítica de moda mencionó algo inesperado, pues relató que el avión en el que viajaron se quedó sin nariz y les tocó aterrizar primero en un sitio, para después llegar a Bogotá sin más contratiempos.

“Lo que no sabe la gente es que ese avión perdió la nariz. Arrancó y se quedó sin nariz, y luego aterrizamos en no sé dónde, y luego sí Bogotá”, relató la escritora, a lo que Carolina Gómez dijo: “No nos importó, con tal de no estar en Nueva York, impresionante, no me acordaba de eso”.