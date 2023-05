Carolina Gómez confiesa quién es el importante productor mexicano que la tiene “enamorada”

Desde que Carolina Gómez representó a Bogotá en el Concurso Nacional de la Belleza en 1993 se sabía que iba a llegar muy lejos, pues desde muy pequeña siempre quiso conocer el mundo y estando ya en Miss Universo y haber mantenido la representación de Colombia en el segundo puesto más importante de ese certamen, le dio la confianza para emprender todos los proyectos que quisiera, incluso, cuando obtuviera un no como respuesta.

Además, el amor siempre fue un gran aliado de Carolina. El papá de su hijo Tomás Hoyos siempre la apoyó incluso sin estar a su lado y cuando vinieron los dos matrimonios siguientes de la bogotana, ella supo aprender lo mejor de cada uno, ya sea una habilidad innata para los negocios o el identificar lo que significa estar en una relación tóxica en la que se da más de lo que se recibe.

Carolina Gómez - Foto: Management : MVP/ Vicky Pavajeau

Luego de tres divorcios, Carolina se dio cuenta del vacío y la ansiedad que invadió su existencia y por eso aceptó su soledad y el amor propio que la llevaron a encontrar a un nuevo maestro de vida, porque ella se ha dado cuenta que sus parejas son los que traen las lecciones que ella necesita superar para ser una mejor mujer. Por ello, agradece la llegada de su nuevo amor.

Se trata de Álex García, un empresario y productor mexicano que tiene a Carolina respirando romance y tranquilidad, más cuando le ha dado la posibilidad de explorar una maternidad con mujeres, pues el azteca tiene cuatro hijas de 18, 20, 25 y 28 años, con las que la exreina se puede deleitar horas de conversaciones “de chicas”, cosa que no puede hacer con su hijo Tomás, a quien obviamente le celebra todos los logros que a sus 26 años ha obtenido.

Carolina Gómez y su nuevo amor. - Foto: Instagram @carogomezfilm

Además, Carolina reconoció que siempre agradeció haber tenido un hijo hombre, porque si hubiera tenido una hija la hubiera convertido en una “tomboy”, término que se les acuña a las niñas o adolescentes que adoptan comportamientos y vestuarios culturalmente asociados al género masculino. Esto lo dice la exreina porque ella en su esencia es “muy niño”, pues aunque Colombia está acostumbrada a verla como una reina, ella no tiene ningún problema con su masculinidad.

“Puedo hablar de cosas de niñas… No sabes lo que me ha servido, entender que hay ciertas cosas que están bien, que yo misma me criticaba como mujer… Yo detesto llorar, no me gusta. ¿Qué tal uno quitarse el permiso de llorar en la vida? Eso no se puede, entonces todas esas cosas, me he dado cuenta, que ahora sí me las puedo permitir, porque en cámara a mis personajes les permito de todo, pero a mí no, entonces estas niñas me han permitido un poco permitir con mi lado femenino”, declaró la actriz.

Carolina se ve radiante tal como Pilar lo menciona al final de su pódcast y todo gracias al amor que siente por su nuevo novio, a quien ya había mostrado en sus redes sociales, pero sin mencionar nada de su relación e incluso sin demostrar afecto ante el lente de su celular. Por eso pasaron desapercibidos frente a los incisivos tabloides rosas y sensacionalistas.

La exreina es una de las actrices más cotizadas de Colombia. Foto: Instagram @carogomezfilm. - Foto: Foto: Instagram @carogomezfilm.

Ahora Gómez no tiene ningún reparo en avisar que su corazón tiene nuevo dueño, que además viene en un combo que la llena de amor y le sigue enseñando asuntos esenciales de la vida a sus 48 años, edad en la que se siente plena, linda, sexy y sobre todo tranquila, pues sabe que su salud es frágil pero guerrera, que su talento es inigualable y ávido de personajes y que el mundo le sigue quedando “pequeño”, pero aún la sorprende con emociones y sensaciones jamás vividas.