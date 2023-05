Shakira, bastante conmovida, habló de duros momentos que pasó su madre en el último año: “Sigues de pie”

Shakira marcó una huella en la historia de la industria musical el pasado fin de semana, debido a que se ubicó como la primera artista en recibir el reconocimiento a la ‘Mujer del año’ en la edición número uno de los premios Billboard Mujeres Latinas en la música. La barranquillera hizo su aparición en público de forma oficial, disfrutando plenamente de un tributo que le hicieron por su amplia historia y la sólida carrera que construyó con el paso del tiempo.

La cantante se robó las miradas de millones de personas con el reconocimiento que recibió en Mujeres Latinas en la música - Foto: Fotograma, 3:12, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

La celebridad fue homenajeada por su talento, su versatilidad, su estilo, sus canciones y el impacto que dejó en millones de personas, quienes actualmente corean las letras de los temas que creó en los últimos meses. La colombiana brilló con su sencillez, plasmó una sonrisa genuina y fue elogiada por todos los asistentes, destacando a Maluma, quien le entregó este premio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su participación en la gala de premiación fue el discurso que dio al subir al escenario, ya que no dudó en soltar su lado más fuerte y sensibles, dirigiéndose a miles de mujeres que la acompañaron y apoyaron en el proceso que vivió este último año. La artista no ocultó todo el dolor y emotividad que cargó en su interior, dedicando unas sentidas palabras.

En medio de todo el mensaje que reflejó Shakira en el escenario, hubo una parte en la que hizo alusión a su progenitora, Nidia Ripoll, a quien consideró su inspiración y la mujer del año, pues afrontó y lidió diversas situaciones complejas. La cantante mencionó, bastante conmovida, lo fuerte que fue su mamá en varios momentos, donde se mantuvo de pie y siguió avanzando.

Nidia Ripoll portagonizó un momento especial en el discurso de Shakira- Foto: tomada de Instagram @shakira - Foto: @shakira

La intérprete de Hips don’t lie fue clara en que, a pesar de que su progenitora no estaba en la ceremonia con ella, sí tenía claro el papel que tuvo en su vida y en el último año, por lo que le exaltó el amor que le entregó y el cariño que sentía por ella.

“Pero hay una mujer muy especial para mí, que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, Nidia Ripoll. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado de este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, dijo la barranquillera en el evento, donde se mostró emotiva y cargada de distintos sentimientos.

Shakira, Nidia del Carmen Ripoll y Tonino - Foto: Getty Images

Adicional a esto, Shakira afirmó que este reconocimiento se lo dedicaba a su mamá y a sus hijos, Milan y Sasha, quienes eran su foco de atención para ser mejor mujer y poder cambiar detalles en su día a día. La celebridad se puso la mano en el pecho y se le vio muy nostálgica, reviviendo en su mensaje parte de lo recorrido en el último año.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

“Este reconocimiento va para ti y también va para mis hijos, Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día”, agregó, donde también entregó este galardón a otras mujeres y amigas, quienes la inspiraron para lanzar su música y regresar al ruedo.

En este mismo discurso salió a flote su trabajo en la música en estos meses, haciendo referencia a las letras, los sentimientos y los sonidos que utilizó para crear sus composiciones y así reencontrarse con ella misma tras años de perderse. La también bailarina agradeció a todos aquellos que la apoyaron y respaldaron en los sismos de situaciones que cambiaron por completo su realidad.

“Hay un momento en la vida de una mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de una mujer cuando el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas (...) Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, dijo en el discurso.