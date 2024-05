Esposa de expresentador de ‘Bravissimo’ que está en UCI, pide oraciones en su nombre: “me desbaraté y le pedí perdón a Dios”

Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’, que sufrió ataque con ácido, ahora pide dinero en los buses: “Nadie me emplea”

“Amador está en UCI y yo les pido oración. No me imaginé que fuera a necesitar tanta oración hoy. A Amador se le bajaron las plaquetas. Desde hace unas semanas venía con una fiebre muy alta y ayer tuvo las plaquetas en 77 y después se le bajaron a 44, esta madrugada a 32, al mediodía en 18 mil. Ustedes saben que la cifra normal de las plaquetas que debe tener un ser humano es entre 150 mil y 450 mil”, señaló.

Enseguida, indicó que “en UCI el tema de las visitas es mucho más complicado, pero estamos súper pendientes y yo les pido oración por él. Yo tengo fe, obviamente, y yo les he dicho todos estos días ‘tengan fe’, pero justo hoy cuando dijeron que tenía que ir a UCI yo me desbaraté, perdí un poquito la fe o tuve miedo, pero la oración es muy poderosa”.

“Le pedí perdón a Dios por creerle al enemigo que me dice no, no le van a subir las plaquetas, va a bajar, va a bajar, tuve miedo”, mencionó, a raíz de la angustia que sintió cuando Amador tuvo que ser internado en UCI.