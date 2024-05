Antonio García, comandante del ELN, hizo fuerte revelación sobre Petro. Lo acusó de recibir dineros de ese grupo criminal, ¿cuándo?

También recordó García: “Efectivamente lo llevamos, y les entregamos un “billete” de un impuesto cobrado. Él y su tropa se gastaron ese “billete” en trago y francachelas, no en la lucha. Desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las farras ”.

“O sea que las retenciones económicas son buenas para unos, pero para otros no. Qué lindo el doble rasero”, concluyó García.

En ese sentido, el mandatario colombiano lanzó una fuerte pulla en contra de ese grupo terrorista, señalando de frente que el secuestro no lleva sino al traqueteo.

“No había leído la tesis de Camilo Torres, él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas, secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva, sino al traqueteo”, sostuvo Gustavo Petro recientemente.