Iván Duque para en seco a Petro: “¿quién es el terrorista?”; le da 10 razones y lo deja en la lona, “Ya no más amenazas”

El expresidente Iván Duque reaccionó de manera contundente al señalamiento del actual mandatario, Gustavo Petro, quien en una visita a Cali lo calificó de “terrorista”. Duque no dudó en dar 10 razones por las cuales desmiente a Petro, al tiempo que pidió “que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención”.

El actual jefe de Estado defendió que lo sucedido no fue terrorismo . Y dijo que los jóvenes que participaron en esas manifestaciones no fueron los terroristas, así mismo, acusó de terrorista a su antecesor.

Duque empieza mencionando que “nunca he militado en grupos armados ilegales o terroristas ”, una cuestión que varios congresistas y usuarios le recordaron a Petro, cuando militó en el M-19.

“Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, ni centenares de secuestros, llamándolos actos revolucionarios”, hechos que fueron perpetrados por el grupo guerrillero al que perteneció el actual jefe de Estado.

Y sigue en sus argumentos de peso contra el presidente: “ nunca he hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales ”, como lo que recientemente hizo Petro en la marcha del 1 de mayo y en otras ocasiones mostrando la bandera del M-19.

Duque además le da un sablazo al expresar que “ nunca he exaltado a dictadores como Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro ”, pues no es un secreto que en varias ocasiones Petro ha mostrado su afinidad con Maduro y otros presidentes de izquierda.

Además, le saca otros “trapitos al sol” cuando menciona en su publicación que no guardó silencio cómplice cuando atentaron contra su vida, “quienes hoy son designados como “gestores de paz””.

“No he buscado alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral”, ante el escándalo que en su momento se conoció cuando el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, fue a las cárceles del país y habló con narcotraficantes, paramilitares y otros con el fin de conseguir ventaja electoral y que se unieran al plan de paz del futuro Gobierno.

El exmandatario también hizo énfasis que no ha utilizado a los jóvenes “llamándolos a expresarse con violencia y vandalismo con la promesa de impunidad si son judicializados”, así como tampoco ha buscado “ legalizar dineros de narco-terroristas para firmar acuerdos de Paz ”.

Además, insistió en que “no he promovido que los cabecillas paramilitares regresen al país para eludir sus penas, revictimizando a quienes les han causado tanto dolor”, ni tampoco “amenazado a periodistas, empresarios, políticos, jueces, gremios, industriales, intelectuales por no pensar como yo ni mucho menos discrepar conmigo”.