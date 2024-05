La campaña presidencial comenzó. En la convulsión que vive el país, estas son las revelaciones de la encuesta del CNC para SEMANA

Juan Manuel Galán (13 por ciento) y Sergio Fajardo (12 por ciento) puntean en la intención de voto si las elecciones presidenciales fueran este domingo. En el caso de Galán, no hay duda de que los vientos soplan a su favor porque, dicen los expertos, su apellido en política es oro y genera mucha emotividad, ya que remite a su padre, el asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán. Asimismo, el nombre de Juan Manuel está ligado al de su hermano Carlos Fernando, quien llegó con una histórica votación a la Alcaldía de Bogotá.

En algunas ocasiones, ante los grandes escándalos de corrupción y hechos políticos de coyuntura, emite sus opiniones, que son claramente críticas con el presidente Petro y su Gobierno. Aunque no ha dicho formalmente que es candidato, ya se da por descontado que estará en la competencia de 2026 por la Casa de Nariño. Si es así, esta sería su tercera campaña presidencial, sin contar que en 2010 fue la fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en la Ola Verde.

Sergio Fajardo revela detalles que nadie conocía tras el video que sacó contra Claudia López: “no me arrepiento, ya cambié”

En los últimos días, Fajardo tuvo que frenar en seco a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, su fórmula vicepresidencial en 2018. Fajardo no se aguantó que Claudia lanzara críticas descomedidas en su contra en los medios de comunicación y dijo en un video que ella estaba “desatada”.

A propósito, la exalcaldesa de Bogotá, quien vive y estudia en Boston, se desplomó en la encuesta del CNC para SEMANA . Marcó 9 por ciento en la intención de voto, cuando en otras encuestas estaba en alrededor del 20 por ciento. El caso de Claudia es particular. Su manera de actuar ha sido errática y empieza a pasarle factura. Para empezar, ha sido imposible para ella explicar por qué votó por Petro y ahora lo critica como una feroz opositora, sin asumir ninguna responsabilidad política.

Ella celebró el triunfo de Petro como propio y dijo en entrevista con SEMANA : “Me siento contenta. Voté por el presidente Petro, creo en el cambio que representa, a mí me ilusiona. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad, de temor y hay un poquito de incertidumbre. Es parte de lo que trae el cambio. ¡Carajo, pero al fin ganamos! (...) Volvería a votar por Petro”.

Pero tal vez el mayor problema de Claudia es la incoherencia. Ha sido aliada y crítica de Petro, y a nadie le cabe duda de que, si para ganar en 2026 necesita los votos del hoy presidente, cambiará de nuevo su discurso y será su candidata, sin sonrojarse. Claudia se ha ganado muchas malquerencias. En la izquierda de Petro la ven como una traidora. En la derecha la consideran no confiable. Y en el centro la perciben como una oportunista.

Su reacción ante el grave escándalo de corrupción que enreda a integrantes de la Alianza Verde fue saltar del barco e irse del partido. Además, desconoció a los aliados con quienes hizo su campaña y que hoy están enredados, como Carlos Ramón González, Iván Name y Sandra Ortiz. El error de cálculo de Claudia fue decir que estaba “secuestrada” en el partido, luego renunciar, mientras toda su estructura política se quedó en el Verde, incluida su propia esposa, la senadora Angélica Lozano.

En el mismo sector de Galán, Fajardo y Claudia juegan Alejandro Gaviria (3 por ciento) y Juan Daniel Oviedo (2 por ciento). En este abanico de precandidatos, algunos consideran que sería imposible llegar a consensos. Fajardo y Gaviria no se entienden y así quedó demostrado en la coalición Centro Esperanza. Claudia, con sus críticas a Fajardo, se encargó de alejarlo.

El concejal Oviedo está más en solitario y no se sabe si está dispuesto a dejar el Concejo de Bogotá para medirse en las presidenciales de 2026. Por su parte, al exministro Gaviria, quien se ha convertido en un fuerte crítico de Petro, le cobran haber formado parte de este Gobierno y lo ven incoherente.

Gustavo Bolívar, uno de los más grandes escuderos de Petro, hoy director de Prosperidad Social, perdió en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá (quedó en el tercer lugar, con unos 571.000 votos) y no está claro si estaría dispuesto a hacerse contar de nuevo en las urnas.

En este sector está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (2 por ciento). El consenso en torno a él es que conoce el país, tiene experiencia y propuestas. Aunque no ha dicho si será candidato, su contenido en redes deja en evidencia que tiene en marcha una estrategia digital en la que hace eco de su influyente columna en El Tiempo, conversa de los grandes temas con expertos, niños y adultos mayores, pero también recomienda música en su ya habitual playlist.

También es incierto qué puede ocurrir si se lanzan Carlos Fernando Galán, Alejandro Éder y Alejandro Char. Por supuesto, tendrían que renunciar en los tiempos que fija la ley para poder competir. Algunos estudiosos evalúan la jurisprudencia de los fallos sobre la exgobernadora Oneida Pinto y advierten que los actuales alcaldes no podrían renunciar. En el sonajero de exmandatarios están Jaime Pumarejo, Aníbal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga, entre otros.

Hay una vacante que todavía no está llena y es la del outsider en Colombia para las elecciones de 2026, como ha ocurrido en países como Estados Unidos (Trump), Italia (Meloni), El Salvador (Bukele), Argentina (Milei) y Ecuador (Noboa). Ante tantos escándalos de corrupción en el Gobierno y el desgaste de la clase política tradicional, en la que ya incluyen a Petro, muchos esperan que surja alguien que pueda resolver los problemas de la gente, recuperar la seguridad y la economía, y redireccionar el país. Eso está por verse.

De hecho, si se suman el voto en blanco (5 por ciento), por ninguno (14 por ciento) y el no sabe/no responde (4 por ciento), de la encuesta del CNC para SEMANA, esto es el 23 por ciento. Una porción representativa del electorado que naturalmente aún no está con ninguno de los candidatos medidos en el estudio. También hay que tener en cuenta que, en 2018, Petro pasó a la segunda vuelta con 25 por ciento de la votación. En 2022, Rodolfo Hernández logró ese tiquete con 28,2 por ciento de los votos. Por tanto, a los presidenciables de hoy les falta mucho camino por recorrer y no tienen nada asegurado.