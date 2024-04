¿Será candidato presidencial en 2026? Germán Vargas Lleras responde sobre su futuro político

Por esa razón, un grupo de jóvenes que sostuvo un diálogo con Vargas Lleras, se atrevió a preguntarle directamente si estará en la contienda. El exvicepresidente los sorprendió con su respuesta . “Quién sabe, porque la última vez me fue mal, quedé muy endeudado y no sé si voy a repetir”, confesó.

Sin embargo, contó que diferentes sectores lo han buscado para que se anime y esté nuevamente en la arena electoral, aunque dijo que “los primeros que van a la oficina fueron los primeros que me traicionaron en 2018, así que no puedo responder por las frustraciones que me quedaron”.