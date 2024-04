Germán Vargas Lleras revela que le gustaría tomarse un café con Petro, ¿cuál es la razón?

#ConversemosConVargasLleras I En mis tiempos libres, una de las cosas que más me gusta es ver series de acción y comedias, y durante mi conversación con un grupo de jóvenes les compartí mis preferidas. A propósito: ¿Ustedes verían el documental de Petro? Aquí la entrevista… pic.twitter.com/shIbiZsAkU

Vargas Lleras explicó que como es un gran consumidor de café y que al día puede tomarse más de 25 tasas, no tendría problema en tomarse uno más con Petro.

Los jóvenes le preguntaron de inmediato si tiene intenciones presidenciales para el 2026 y Vargas Lleras los sorprendió con su respuesta. “Quién sabe, porque la última vez me fue mal, quedé muy endeudado y no sé si voy a repetir”, confesó.

Pero Vargas Lleras contó que diferentes sectores lo han buscado para que se anime y esté nuevamente en la arena electoral, aunque contó que “los primeros que van a la oficina fueron los primeros que me traicionaron en 2018, así que no puede responder por las frustraciones que me quedaron”.