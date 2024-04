Germán Vargas Lleras confirma que no hace parte de la comisión que estructuraba la reforma a la justicia: “Me retiraron, no me volvieron a llamar”

El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, participó este jueves 11 de abril del foro “¿Hacia dónde debe ir el sistema de salud?” de la Fundación Carlos Lleras Restrepo y al término de su intervención, el líder de Cambio Radical confirmó que él no hace parte de la comisión que estructuraba la reforma a la justicia.

De acuerdo con el exfuncionario, lo retiraron de esta comisión, pues no lo volvieron a llamar.

“No me ha resultado una muy motivadora experiencia mi participación en la comisión de reforma a la justicia que no avanza, ni va produciendo mayores conclusiones. De hecho, jamás volví a ser convocado”, afirmó.

Y agregó: “Ya me retiraron, no me volvieron a convocar”.