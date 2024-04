Se agudiza choque entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos por su polémica propuesta de una Constituyente, ¿qué pasó?

En esta oportunidad, no cayó nada bien a Petro lo que dijo Santos, referente a que para la reforma rural “no se requiere constituyente sino sentido común y voluntad política”.

Petro reaccionó y de frente dijo que lo que dijo Santos no es cierto, expresando las razones en su cuenta personal de X.

“ Lo que dice aquí el presidente Santos, no es cierto. Tanto la ley que se aprobó en el gobierno de Gaviria, siendo ministro Ocampo, como la contrarreforma a la constitución hecha en el gobierno Pastrana, solo permite obtener tierra o por la vía de la compra voluntaria, que es la que estamos ejerciendo al máximo, como por la vía judicial, tema en que los jueces han preferido negar el principio de la función social de la tierra y de la propiedad en general, y quedarse con la fórmula más conservadora de la propiedad privada sin límite, y ha condenado a décadas de duración, los procesos judiciales de reforma agraria, como pasa en el caso de la hacienda Bella Cruz donde hubo una masacre”, posteó Petro.

“Así el proceso de paz en el punto uno no se está cumpliendo. De las tres millones de tierras acordadas para reforma agraria, van 200.000, todas en el fondo de tierras, o porque ya las tenía el gobierno por extinción del dominio, o porque las hemos adquirido por venta voluntaria en este gobierno”, aseguró Petro.

Juan Manuel Santos aterrizó en seco al presidente Petro: “No necesitamos una nueva constituyente... necesitamos voluntad política”

El exmandatario frenó en seco a Petro al afirmar de manera directa que el país no necesita una constituyente para implementar el proceso de paz, sino que se requiere “voluntad política”.

“No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz, no necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política, porque ahí está todo, está la Constitución y están las leyes y que el proceso siga su curso y la implementación se termine porque es una condición necesaria para poder construir lo que hoy se llama la paz total” , dijo Santos en un foro sobre violencia sexual en el conflicto armado que fue organizado por la JEP.

