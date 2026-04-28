Gustavo Petro arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo por no entregarle informe de Medicina Legal

En la alocución que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, el lunes de esta semana en la Casa de Nariño, habló sobre dos temas: seguridad y la crisis en el sistema de salud.

Sin embargo, en uno de los apartes de la intervención, el jefe de Estado arremetió con dureza contra de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien acusó de tener un “manejo político de la muerte”, a propósito del caso del menor de siete años Kevin Acosta, quien falleció por presunta negligencia médica.

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La molestia de Gustavo Petro radicó en que Camargo no le entregó el informe de Medicina Legal sobre las causas de la muerte del menor Kevin Acosta: “Nada, ocultan el informe Medicinal Legal sobre por qué murió el niño, famoso en la prensa, pero resulta que Medicinal Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregara”.

“Y me pueden demandar, pero esto es manejo político de la muerte porque no hay en este momento la prueba de decir que fue por culpa de la Nueva EPS”, afirmó el mandatario, añadiendo, al parecer, que se contrató unas “firmas privadas, una de una superintendente de Salud del uribismo” y que sería esa firma la no habría entregado la última medicina al menor, supuestamente, porque “no encontró al niño”.

Además, manifestó: “Pero es muy probable que no murió por eso, pero la prueba está Medicina Legal, y entonces ocultan el informe, no lo entregan al público, no le entregan al Gobierno que es víctima de esto y ni a la familia que es la que no sabe de qué murió realmente, entonces, la usan para atacarnos”.

Cuando falleció Kevin Acosta, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio una polémica declaración: “El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y un tema hemorrágico grave”.

La relación entre Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo no atraviesa por su mejor momento, ya que en varias ocasiones el presidente ha lanzado varias pullas en contra de la jefa del ente acusador.

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Uno de los ataques más fuertes de Petro a la fiscal fue cuando manifestó que la funcionaria estaría sellando “transacciones políticas con cargos en la Fiscalía”.