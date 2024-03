Germán Vargas Lleras arremete contra Gustavo Petro e insiste en apoyar Constituyente: “No le tengamos miedo a dar este paso”

“Apoyemos la constituyente de Petro, pero no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente”, escribió en ese momento en sus redes sociales. Posteriormente, también anunció que está dispuesto a participar del mecanismo.

¿Cuál es entonces su propuesta de apoyar una Constituyente?

“ No le tengamos miedo a dar este paso. De lograrse unas claras mayorías, como estoy seguro ocurrirá, se habrá puesto fin a esta pesadilla. Y de no conseguirlo, tan solo anticiparemos todo lo que está por venir, pero con cuentagotas y sin remedio alguno”, señaló Germán Vargas Lleras.

“Me responde Petro que el proceso constituyente no es entre los dirigentes políticos del país, sino entre los que él diga. Lo cual me confirma la importancia de no soslayar este debate porque el camino que están previendo no es el que ordena la Constitución Nacional, sino seguramente el seguido por Maduro, que eligió 300 constituyentes afectos a su gobierno de los 368 posibles, o sea, con delegados escogidos a dedo entre sus seguidores políticos, segmentando los sectores que podían participar”, dijo.