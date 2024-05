Estas son las explosivas interceptaciones de la Fiscalía que enredan a Claudia López y a su esposa Angélica Lozano

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, deberá comparecer el próximo jueves 16 de mayo ante la Fiscalía General de la Nación en medio de la investigación que se adelanta por presunta corrupción en el Metro de Bogotá y la posible financiación ilegal de la campaña al Senado de su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Fue un fiscal de delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien citó a la exmandataria distrital a un interrogatorio. Los fiscales investigan los posibles delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.

Como lo reveló SEMANA en exclusiva, en su portada del 23 de septiembre de 2023, comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, llevaron a las autoridades a abrir un expediente de posible corrupción en la construcción del Metro de Bogotá.

2154 | Foto: Semana

Las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso.

De acuerdo con el expediente que conoció SEMANA en su momento, en las conversaciones entre Silva Ardila y el ciudadano chino, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos y más del 60 %, es decir, unos $ 6.000 millones, al parecer, habría ido a financiar campañas de los “verdes” al Congreso de la República.

En los documentos del expediente se menciona en varias oportunidades a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

En las conversaciones interceptadas por la Fiscalía se escucha lo siguiente:

“Me contó que tuvieron que hacer un giro de 3 mil millones de pesos y mañana otro de 3 mil millones para esos políticos de los verdes de la alcaldesa, y me mostró los WhatsApp que le mandan a decir dónde consigne para la campaña de ahorita”.

La anterior se trató de una conversación de Silva Ardila, hablando con una mujer desconocida, a quien le reporta los detalles de una conversación que sostuvo con el chino William o Dong. Esa conversación, según el expediente, se dio el primero de marzo de 2022, a las 3:45 p. m.

En 2023, el Distrito y la Empresa Metro firmaron el acta de inicio para la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: Alcaldía de Bogotá

En medio de esa conversación, Silva también asegura: “Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (...) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el Metro”.

En otra llamada del lunes 7 de marzo de 2022, a las 3:01 p. m., entre Silva Ardila con una persona de nombre Diego, se escucha decir “plata para la alcaldesa”.

“Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome (...) que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto, Diego, desafortunadamente eso se está moviendo mucho billete, esta gente le está dando plata a la alcaldesa”.

En la misma conversación de Silva Ardila con Diego y que logró ser interceptada por los investigadores, se escucha:

“La plata se está moviendo de una manera impresionante, no te digo que ya los chinos le giraron, estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron; vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente… pues yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.

En interceptaciones legales de comunicaciones hablan del pago de 6.000 millones de pesos para campañas políticas del Partido Verde. | Foto: suministrada a semana

En el diálogo, Silva y quien sería su tío, hablan del giro de $ 6.000 millones:

“Estoy tratando de hacer un negocio allá en Bogotá con una oficina y esa oficina la están comprando los chinos, los que hicieron, los que ganaron la licitación del Metro de Bogotá (…). Uno de esos chinos está interesado en la oficina, en una de las oficinas que estoy tratando de vender, yo estuve hace 20 días reunido con ellos y con él. Me decían ‘mira’ y me mostraron, ‘estamos girando 6.000 millones’, están girando, la semana pasada necesitaban girar 6.000 millones, no me quisieron decir el nombre (...) o sea se está moviendo mucha plata en el país, y toda esa plata que se está moviendo es para meter a todas estas, a todos esos miserables ladrones”.

Minutos más adelante, en la misma conversación, se le escucha a Silva decir:

“El problema es que se está moviendo mucha plata, y esa plata que se está moviendo es pa’ comprar votos, pa’ influenciar al uno (...) y entonces están pidiendo, están dándole plata y me mostraron los WhatsApp, y gíreme rápido que necesito que entre esa plata mañana, eso tenía que llegar miércoles o jueves de la semana pasada”.

El familiar le preguntó a Silva Ardila para quién eran esos 6.000 millones de pesos. Él le respondió: “Yo le dije, oiga, dígame, este señor Dong, dígame para quién es tal, dijo ‘no sé, no sé’, eso es aquí el problema que tenemos en el país, aquí con esta gente y no, no querer decir nada, no quiso decir, pero era para la Alcaldía de Bogotá, pa’ allá, pa’ esta vieja, pa’ que ayude al Congreso a la señora de ella, a la señora de la alcaldesa… o sea va pa’l grupo Verde, entonces eso está terrible”.

Tres días después, el 15 de marzo, Silva Ardila vuelve a mencionar al ciudadano chino en una de sus conversaciones:

“No te digo que el chino amigo mío, pues William, tu amigo William, abonó los 6.000 millones de pesos a la campaña de los ‘verdes’, no me quiso decir, pero me mostró eso, se lo abonó a Claudia”, dice Silva Ardila en una conversación con una persona que los investigadores en su momento no lograron identificar.

La alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano fueron salpicadas en medio del escándalo por posible corrupción del Metro de Bogotá. | Foto: Semana

En la interlocución, la otra persona le pregunta: “¿6.000 millones a quién?”. Enseguida, Silva le responde advirtiendo la gravedad de lo que le cuenta. “No me vayas a sacar de las cuatro paredes en que estamos los dos, los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, (...) para que saliera al Senado, la esposa con los verdes… la Lozano”.