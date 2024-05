Sigue crisis en Alianza Verde: otro congresista pide que “se vayan” los salpicados por escándalo de corrupción de la UNGRD

“Al igual que el profe Antanas, ya no me siento cómoda con la nueva dirección que ha tomado este partido. Y honestamente creo que tanto para mí como para otros integrantes, el único camino posible es la escisión. Es insostenible mantenernos en este partido como lo conocemos hoy. Y mucho me temo que si las directivas no son receptivas a aceptar el camino de la escisión, a integrantes como yo no nos dejarán otro camino que el que tomó Antanas Mockus y ahora también nuestra exalcaldesa, Claudia López”, dijo Juvinao.