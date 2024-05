Sector de la Alianza Verde pidió la expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz de la colectividad tras el escándalo de la UNGRD

El ‘salto del barco’ de Claudia López tras el escándalo, a pesar de que ha sido cercana a Name y a Petro en varias ocasiones, generó gran molestia al interior de la bancada. El representante a la Cámara Santiago Osorio cuestionó que lo haya hecho pensando en sus aspiraciones políticas y no en la colectividad.

El congresista recordó que durante varias sesiones recientemente algunos habían pedido que se dividieran pero que el sector claudista no lo permitió. “En tres ocasiones, en reuniones con directivos del partido, en bancada, propusimos la escisión del partido Alianza Verde y su línea política no lo permitió. ¿Por qué hoy sí quiere retirarse del partido, aseverando que una línea petrista lo cooptó, cuando las supuestas denuncias de la UNGRD comprometen a un integrante del partido que ni siquiera ha respaldado las reformas y ha hecho todo lo posible para entorpecer la agenda legislativa del Gobierno?”, afirmó el congresista de la Alianza Verde.

“Al igual que el profe Antanas, ya no me siento cómoda con la nueva dirección que ha tomado este partido. Y honestamente creo que tanto para mí como para otros integrantes, el único camino posible es la escisión. Es insostenible mantenernos en este partido como lo conocemos hoy. Y mucho me temo que si las directivas no son receptivas a aceptar el camino de la escisión, a integrantes como yo no nos dejarán otro camino que el que tomó Antanas Mockus y ahora también nuestra exalcaldesa, Claudia López”, afirmó Juvinao.