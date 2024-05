Petro desmiente a Angélica Lozano: “todo el Pacto Histórico apoyó la candidatura” como presidenta del Senado que ganó Iván Name

En medio del escándalo de corrupción que golpea al partido Alianza Verde, debido a las declaraciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, quien en entrevista exclusiva con SEMANA aseguró que, Olmedo López, su entonces jefe, le pidió entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name , un nuevo rifirrafe surgió entre el presidente, Gustavo Petro, y la senadora, Angélica Lozano.

Lozano aseguró que la alta Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien es una de las señaladas por Pinilla de que a través de ella se le entregaron 3.000 millones de pesos a Name para tramitar las reformas de Petro , es una de las que está en el grupo de los verdes petristas.

¿Escándalo contra el presidente del Senado, Iván Name, y la alta consejera Sandra Ortiz anticipará crisis en la Alianza Verde?

“@SandraOrtizN quien fue jefa de debate en mi contra para la elección de Name como presidente del Senado ”, afirmó Lozano en su publicación acompañada de una entrevista que otorgó a Blu Radio.

“Cualquiera menos Angélica”

Lozano contó el episodio por el cual el senador Name fue elegido como presidente de la Cámara Alta y ella no, a pesar de tener los votos a favor, luego de que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asegurara que Name derrotó al Gobierno.