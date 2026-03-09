POLÍTICA

Angélica Lozano, pareja de Claudia López, y su mensaje tras ‘quemarse’ en las urnas

La congresista fue una a las que no les alcanzó para repetir curul.

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 11:09 a. m.
La congresista Angélica Lozano.
La congresista Angélica Lozano.

Este domingo 8 de marzo fueron bastantes los ‘quemados’ en las urnas. Algunos buscaban llegar por primera vez al Congreso, otros tenían como objetivo repetir curul.

Es el caso de la senadora Angélica Lozano, pareja de la candidata presidencial Claudia López, a quien 37.265 votos no le alcanzaron para quedarse en el Congreso para el periodo 2026-2030.

Así le fue a los influencers que quisieron llegar de las redes sociales al Congreso: varios se ‘quemaron’

Tras ‘quemarse’ en las urnas, Lozano compartió un breve mensaje a través de su cuenta en X, esta mañana de lunes 9 de marzo.

Lozano agradeció a su equipo de trabajo y a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo para enviarle un mensaje de aliento.

Angélica Lozano, senadora de la República y esposa de Claudia López.
Claudia López y su esposa Angélica Lozano. Foto: Tomado de TikTok: @angelicalozanocorrea

Hay que saber ganar, y saber perder. Gracias por los preciosos mensajes. Gratitud a mi equipazo de trabajo, pura convicción. Éxitos al nuevo Congreso”, dijo puntualmente Lozano a través de su cuenta en X.

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

Este domingo, horas antes de que se conocieran los resultados de las elecciones, Lozano había dicho también en X que esperaba cerrar “con broche de oro” su trabajo en el Congreso.

“Gratitud desde el alma a tanta gente por su apoyo y cariño. Cerraré con broche de oro mi trabajo en el Congreso, logrando que los proyectos de ley de cuota alimentaria y protección a contratistas de servicios sean realidad en junio. Gracias totales”, dijo Lozano, integrante de Alianza Verde, en su mensaje de este domingo en horas de la mañana.

Lozano dio el salto de la Cámara al Senado en 2018, siendo en ese entonces una de las candidatas más votadas tras obtener más de 105.679 sufragios.

Por otra parte, Claudia López, pareja de Lozano, celebró este lunes en la noche su victoria en la Consulta por las Soluciones.

“Vamos a enfocarnos en las soluciones, no en las venganzas. No en el saboteo a las reformas sociales, no en el pasado, no en la corrupción”, dijo López en parte de su discurso.

